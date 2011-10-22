Саммит Китай - ЕС будет отложен

Саммит Китай - ЕС, намеченный на 25 октября, будет отложен в связи с напряженным расписанием лидеров ЕС, которые занимаются урегулированием долгового кризиса в еврозоне, сообщает агентство «Синьхуа».

14-я встреча руководителей Китай должна была состояться в городе Тяньцзинь (Северный Китай).

На саммите планируется присутствие премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао будет, председателя Европейского совета Харманом Ван Ромпеем, председателя Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу и верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности, зампредседателя Еврокомиссии Кэтрин Эштон.

Стороны проведут углубленный обмен мнениями по вопросам китайско-европейских всесторонних отношений стратегического партнерства, развития каждой из сторон, прагматического сотрудничества в разных областях, предстоящего саммита "Группы 20" в Канне и другим важным международным и региональным темам, представляющим взаимный интерес.