Александр ЖИРКОВ, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Высокие экологические стандарты - главная составляющая в принятии решений о реализации промышленных проектов в Якутии

- В Конституциях Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) закреплено право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

В России 2017 год объявлен Годом экологии. Считаем, что экологическая повестка для нашей страны и Республики Саха (Якутия) особо актуальна. Есть настоятельная необходимость в наведении порядка в сфере природопользования, коммунального хозяйства. И, конечно, особое внимание должно быть уделено развитию особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Якутии удалось своевременно присвоить этот статус значительной части площади республики, и на сегодняшний день именно эти территории выступают природным резерватом нашей хрупкой северной природы, служат образцом бережного взаимодействия человека и окружающей среды.

Историю создания особо охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия) можно разделить на три этапа. Первый этап начался в 1969 году с появлением первых в Якутии заказников «Харыйалах» (Горный улус), «Джероно» (Хангаласский улус). В 1984 и 1985 годах появились первые федеральные заповедники - «Олекминский» и «Усть-Ленский». Этот этап связан с началом строительства БАМа и Южно-Якутского производственного комплекса. Тогда площадь созданных в Якутии государственных заказников и заповедников составляла менее 3% от общей площади республики.

Природный парк «Ленские столбы» (Якутия) вошел в десятку самых популярных у туристов природных достопримечательностей России из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Второй этап начался в 90-х годах прошлого века, когда, впервые в России, руководством Республики Саха (Якутия) было принято решение о создании системы ООПТ как базовой части реализации политики сохранения биологического разнообразия и устойчивого развития природы Якутии в интересах будущих поколений. 16 августа 1994 года первым президентом Республики Саха (Якутия) Михаилом Ефимовичем НИКОЛАЕВЫМ был издан ставший для нас историческим указ «О мерах по развитию особо охраняемых территорий». Республика Саха (Якутия) взяла обязательства перед мировым сообществом о сохранении и резервировании 25% своей площади (700 тыс. кв. км) для будущих поколений. Была создана не имеющая аналогов в мире система особо охраняемых природных территорий.

Тот импульс, который был задан еще в начале 90-х годов движению по охране окружающей среды, не должен затухать, должен иметь свое достойное продолжение. Сегодня в повестке дня обеспечение стабилизации системы особо охраняемых природных территорий республики, ускорение разработки и утверждения схемы размещения и развития ООПТ до 2030 года, продолжение работы по увеличению площади особо охраняемых природных территорий республиканского значения, развитие сети действующих природных парков.

Также необходимо ускорить работу по переизданию Красной книги Якутии редких и уязвимых видов растений, включить в госпрограмму «Охрана окружающей среды в Республике Саха (Якутия)» мероприятие по изданию второго тома Красной книги Республики Саха (Якутия) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. Важно привлечь родовые общины коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) и остальных пользователей к контролю за соблюдением природоохранного законодательства, режима охраны особо охраняемых природных территорий. Современной задачей является развитие экологического туризма. Предстоит продолжить работу по переводу части земель лесного фонда в земли ООПТ и т. д.

Издревле у якутского народа заложено особо бережное, сакральное отношение к природе, иного и не могло быть в условиях суровой, экстремальной природной среды. Поэтому наш народ воспринял и поддержал идею создания особо охраняемых природных территорий. Население республики тепло встретило объявление 2017 года Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации. В этом году мы превысили запланированный в 2014 году показатель в 1 млн кв. км: 1,1 млн кв. км стали землями ООПТ, это 37% территории республики. Занимаемые ООПТ Якутии площади сегодня составляют половину площади всех особо охраняемых природных территорий Российской Федерации.

Новый, третий этап развития ООПТ начался со второго десятилетия XXI века, с началом нового масштабного хозяйственного освоения Якутии. Это газопровод «Сила Сибири», Эльгинское угольное месторождение, новые территории производства АК «АЛРОСА», возрождение интереса к промышленному освоению Арктики, Томторское месторождение редкоземельных металлов. Есть вопросы экологического характера и в связи с реализацией закона о «дальневосточном гектаре».

Основными документами третьего этапа развития ООПТ следует считать принятые в 2011 году парламентом Республики Саха (Якутия) Концепцию развития природоохранного законодательства Республики Саха (Якутия), Концепцию развития системы особо охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия) до 2020 года и принятую в 2016 году парламентом республики Экологическую доктрину Республики Саха (Якутия).

Экологическая доктрина направлена на то, чтобы социально-экономическое развитие республики было строго экологоориентированным, формировалась «зеленая» экономика, наши города и села были благополучны и безопасны в экологическом отношении.

Отныне все принимаемые документы экономического и социального развития республики и муниципальных образований, Стратегия развития республики, муниципальные стратегии должны учитывать положения и содержать требования Экологической доктрины республики. Высокие экологические стандарты должны стать первоочередной составляющей всех планируемых к реализации на территории Республики Саха (Якутия) промышленных проектов.

Одним из основных аспектов нашей доктрины является создание и развитие новых особо охраняемых природных территорий различного уровня и режима, сохранение и восстановление популяций краснокнижных, редких и исчезающих видов живых организмов в естественной среде их обитания.

В республике сложилось уникальное сочетание мест традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера и особо охраняемых природных территорий, где в соответствии с действующим законодательством обеспечивается защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных коренных этносов Севера. По инициативе парламента Якутии также впервые принят закон об этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.

Президент Российской Федерации В. В. Путин по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 31 октября 2016 года, поручил правительству России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации до конца 2017 года рассмотреть вопрос о нормативном закреплении процедуры этнологической экспертизы. Мы надеемся на положительное решение.

В последние десятилетия существенно увеличилась доступность удаленных арктических территорий, интенсивное хозяйственное освоение которых ведет к ухудшению состояния почв, водоемов, воздуха. Серьезное опасение экологов и общественности вызывает состояние рек Лена, Вилюй и других рек республики, имеющих большое воздействие на Арктику, по берегам которых проживает более трети населения республики.

Хозяйственное освоение территории Якутии с каждым годом становится все более интенсивным, соответственно законотворческая работа, надлежащее экологическое правовое обеспечение с целью гармонизации экономического роста и вопросов охраны окружающей среды, развития ООПТ на основе баланса интересов власти, бизнеса и общества становятся все более насущной задачей.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2017 год.