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Дмитрий Медведев прибыл на Курилы, несмотря на обещание японских властей сорвать этот визит любой ценой
Премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ прилетел на Курилы, где посетит всероссийский молодежный образовательный форум «Итуруп», который проходит на одноименном острове Курильской гряды, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА «Новости».
В программе визита Медведева осмотр ряда объектов региона. Премьер посетит строящийся в городе Курильске дом культуры и спорта. По проекту там должен появиться 25-метровый бассейн на три дорожки, спортивный и тренажерный залы, зал ритмической гимнастики, бильярдная на два стола.
В завершении поездки председатель кабинета министров пообщается с участниками всероссийского молодежного образовательного форума «Итуруп». В нем принимают участие талантливые молодые люди со всей России.
В конце июля 2015 года Дмитрий Медведев сообщил, что хочет в очередной раз побывать на Курильских островах, и рекомендовал коллегам по правительству последовать его примеру.
Власти Японии сочли неприемлемым возможный визит премьер-министра России на Курильские острова. Официальный представитель правительства Японии Ёсихиде Суга на пресс-конференции в пятницу в очередной раз заявил о том, что готовящийся визит премьер-министра России на Курилы «можно считать неприемлемым». По словам японского государственного чиновника, японская сторона предпримет все политические усилия, чтобы эта поездка не состоялась. Об этом сообщает ТАСС. При этом г-н Суга не уточнил, какие же именно усилия будет предпринимать Токио, чтобы помешать Дмитрию Медведеву оказаться на Курилах.
Напомним, что Дмитрий Медведев в текущем году уже посещал Курильские острова, после чего объявил, что до конца года состоится ещё один его визит на Курилы. При этом председатель правительства России призвал министров своего кабинета почаще наведываться на острова, чтобы решать экономические задачи непосредственно на месте, включая задачи по совершенствованию инфраструктуры.
Так, за последнее время на островах открыт новый аэропорт (на о.Итуруп), начато строительство дорог, повышены мощности рыбоперерабатывающего комплекса, неплохими темпами идёт возведение жилья.
Примечательно, что даже открытие аэропорта вызвало у японских властей негативную реакцию. В Токио заявили, что Россия «не имела права проводить строительство без согласования с официальными властями Японии, так как Итуруп – японская территория». При этом требований в адрес США, которые реально оккупируют Окинаву, размещая на ней несколько военных баз, Токио не выдвигает и высказывания критических пассажей в адрес американских чиновников, посещающих эти острова, себе не позволяет.
Евгений СИДОРОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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