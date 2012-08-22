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Президент пообещал взять браконьеров за жабры
Президент России Владимир Путин считает необходимым ужесточить наказание за незаконный вылов рыбы. Такое мнение он высказал во время рабочей встречи с губернатором Сахалинской области Александром Хорошавиным и представителями администрации субъекта в ответ на жалобу директора Анивского рыборазводного завода Евгения Лотина. Он рассказал президенту, что в последнее время уровень вылова рыбы браконьерами «принял промышленные масштабы».
В частности, рыбоперерабатывающие заводы начинают принимать браконьерскую рыбу, а инспекторы и полиция ничего не могут с этим поделать из-за несовершенства законодательства и нехватки людей в штате.
«Точно надо что-то с этим делать. Ужесточать нужно наказание, совершенствовать в рыбоохранных органах, безусловно, и штаты, и техническое оснащение», - сказал В. Путин в ответ на жалобу, подчеркнув, однако, что меры необходимо принимать таким образом, чтобы законопослушные любители рыбалки при этом не пострадали.
«Золотой Рог».
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