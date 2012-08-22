Президент пообещал взять браконьеров за жабры

Президент России Владимир Путин считает необходимым ужесточить наказание за незаконный вылов рыбы. Такое мнение он высказал во время рабочей встречи с губернатором Сахалинской области Александром Хорошавиным и представителями администрации субъекта в ответ на жалобу директора Анивского рыборазводного завода Евгения Лотина. Он рассказал президенту, что в последнее время уровень вылова рыбы браконьерами «принял промышленные масштабы».

В частности, рыбоперерабатывающие заводы начинают принимать браконьерскую рыбу, а инспекторы и полиция ничего не могут с этим поделать из-за несовершенства законодательства и нехватки людей в штате.

«Точно надо что-то с этим делать. Ужесточать нужно наказание, совершенствовать в рыбоохранных органах, безусловно, и штаты, и техническое оснащение», - сказал В. Путин в ответ на жалобу, подчеркнув, однако, что меры необходимо принимать таким образом, чтобы законопослушные любители рыбалки при этом не пострадали.

«Золотой Рог».