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Владимир Путин проведет совещание по развитию ГЛОНАСС
22 августа премьер-министр РФ Владимир Путин проведет совещание по развитию навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Свои доклады на совещании представят вице-премьер Сергей Иванов и глава Роскосмоса Владимир Поповкин.
При этом, напомним, По словам официального представителя Министерства обороны подполковника Виталия Вяткина, изначально дата 25 августа была предварительной, а 26 августа было выбрано в качестве резервного дня. Конкретных причин переноса запуска подполковник не назвал. Предыдущий запуск спутника серии "Глонасс" состоялся 26 февраля 2011 года. Тогда старт "Глонасса-К" из-за неисправности ракеты-носителя "Союз" и из-за нехватки времени на проведение необходимых испытаний откладывался дважды. После запуска спутник был успешно выведен на целевую орбиту. В декабре 2010 года три спутника "Глонасс-М" упали в Тихий океан. Согласно результатам расследования, причиной их крушения стала расчетная ошибка, из-за которой в разгонный блок были залиты полторы тонны лишнего топлива. Из-за утери спутников были уволены замглавы Роскосмоса Виктор Ремишевский и главный конструктор по средствам выведения РКК "Энергия" Вячеслав Филин. Впоследствии с должности был снят глава Роскосмоса Анатолий Перминов, чью отставку, по официальной версии произошедшую из-за преклонного возраста, наблюдатели также связывали с неудачным запуском. В мае 2011 года по факту утери спутников было возбуждено уголовное дело.
По словам официального представителя Министерства обороны подполковника Виталия Вяткина, изначально дата 25 августа была предварительной, а 26 августа было выбрано в качестве резервного дня. Конкретных причин переноса запуска подполковник не назвал.
Предыдущий запуск спутника серии "Глонасс" состоялся 26 февраля 2011 года. Тогда старт "Глонасса-К" из-за неисправности ракеты-носителя "Союз" и из-за нехватки времени на проведение необходимых испытаний откладывался дважды. После запуска спутник был успешно выведен на целевую орбиту.
В декабре 2010 года три спутника "Глонасс-М" упали в Тихий океан. Согласно результатам расследования, причиной их крушения стала расчетная ошибка, из-за которой в разгонный блок были залиты полторы тонны лишнего топлива.
Из-за утери спутников были уволены замглавы Роскосмоса Виктор Ремишевский и главный конструктор по средствам выведения РКК "Энергия" Вячеслав Филин. Впоследствии с должности был снят глава Роскосмоса Анатолий Перминов, чью отставку, по официальной версии произошедшую из-за преклонного возраста, наблюдатели также связывали с неудачным запуском. В мае 2011 года по факту утери спутников было возбуждено уголовное дело.
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