Владимир Путин проведет совещание по развитию ГЛОНАСС

По словам официального представителя Министерства обороны подполковника Виталия Вяткина, изначально дата 25 августа была предварительной, а 26 августа было выбрано в качестве резервного дня. Конкретных причин переноса запуска подполковник не назвал.

Предыдущий запуск спутника серии "Глонасс" состоялся 26 февраля 2011 года. Тогда старт "Глонасса-К" из-за неисправности ракеты-носителя "Союз" и из-за нехватки времени на проведение необходимых испытаний откладывался дважды. После запуска спутник был успешно выведен на целевую орбиту.

В декабре 2010 года три спутника "Глонасс-М" упали в Тихий океан. Согласно результатам расследования, причиной их крушения стала расчетная ошибка, из-за которой в разгонный блок были залиты полторы тонны лишнего топлива.

Из-за утери спутников были уволены замглавы Роскосмоса Виктор Ремишевский и главный конструктор по средствам выведения РКК "Энергия" Вячеслав Филин. Впоследствии с должности был снят глава Роскосмоса Анатолий Перминов, чью отставку, по официальной версии произошедшую из-за преклонного возраста, наблюдатели также связывали с неудачным запуском. В мае 2011 года по факту утери спутников было возбуждено уголовное дело.