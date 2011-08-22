Прохоров хочет растянуть Большую Европу до Владивостока

Единороссы считают, что эта инициатива демонстрирует пропасть, которая разделяет "мифологию либералов" и "реальные интересы страны", пишет РИА Новости.

Прохоров отметил, что реализация проекта Большой Европы в течение 7-10 лет сделает Россию ведущей европейской экономикой, обеспечит самодостаточность евро, укрепит суверенитет Европы и будет способствовать быстрому преодолению системного кризиса, который переживает глобальная экономика. Он также рассказал о сложностях, с которыми столкнулась партия в процессе размещения рекламных билбордов с его портретом в столице и регионах, подтвердил готовность продолжить обновление кадрового состава правых и пообещал обнародовать предвыборную программу до ее утверждения съездом.

Миллиардер Прохоров был избран лидером "Правого дела" 25 июня. На съезде он поставил правым задачу стать второй партией власти и войти в парламент, заявил о необходимости увеличить социальные расходы и сократить оборонный бюджет, изменить инфраструктуру экономики и систему управления страной, отменить институт полпредства, дать большие полномочия регионам, восстановить выборы мэров городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.

Окно в Большую Европу

Результатом симбиоза России и Европы, по замыслу политика, должно стать формирование нового конкурентоспособного полюса мировой экономики, лишенного слабостей, присущих Европе и России по отдельности.

"Я за весь мир не скажу, но за Россию у меня есть определенный план. Он будет более подробно изложен в нашей программе, но смысл заключается в том, что нужно вернуться к старой новой идее создания Большой Европы от Лиссабона до Владивостока", - сказал Прохоров.

"Мне кажется, нашей стране нужно сделать решительный шаг на сближение с Европой, который состоит из двух важных постулатов. Первый - присоединиться к Шенгену, второе - войти в зону евро", - отметил он.

По мнению Прохорова, рубль, "завязанный" на доходы от нефти и газа, не имеет шансов стать даже региональной валютой, и в силу чрезмерной зависимости от внешних факторов мало подходит на роль средства накопления - "базиса для любого развития".

Прохоров добавил, что для успеха проекта европейцам необходимо разъяснить, как сотрудничество с Россией поможет им решить собственные проблемы.

"Мифология либералов"

С критикой озвученных в ходе пресс-конференции предложений Прохорова уже выступила "Единая Россия". По мнению замсекретаря президиума генсовета ЕР Юрия Шувалова, заявления лидера "Правого дела", в частности, о вхождении в еврозону, "демонстрируют, какая пропасть разделяет мифологию либералов и реальные интересы нашей страны и ее граждан".

"Может быть, Михаил Прохоров лично уже и вошел в еврозону. Но нашу страну в еврозону никто не приглашал. А если и пригласят, то это совсем не означает, что мы должны с радостью принимать такое приглашение. Тем более, что в экономике стран еврозоны, мягко говоря, не все в порядке. Готовность расплачиваться с проблемами отдельных стран ЕС за счет России - такой подход просто удивляет", - сказал он журналистам.

Единоросс также не согласился с мнением лидера "Правого дела" о положении российского рубля, заверив, что Россия успешно идет по пути становления рубля как региональной валюты.

"Необходимо понимать, что не все опирается на денежный расчет, политика - это не бизнес-план... У нас много общего с Европой, но забывать о своей идентичности и своих корнях нельзя", - заявил Шувалов.

Узнаваемость бренда

Рекламная кампания "Правого дела" стартовала 1 августа в столице и регионах - на улицах появились билборды с портретом лидера партии и слоганами правых. По словам члена федерального политсовета "Правого дела" Бориса Надеждина, она направлена на повышение узнаваемости Прохорова и партии и будет идти весь август.

С прошлой недели партия сообщает о случаях вандализма, порчи и демонтажа рекламных плакатов. Подобные инциденты, по данным правых, были зафиксированы в Екатеринбурге, Новосибирске, Москве. В ходе пресс-конференции стало известно, что к регионам, в которых возникли проблемы с билбордами, добавились Московская и Кемеровская области.

"Развитие этого проекта столкнулось с какими-то странными историями. Есть три города, о которых вы уже знаете, сегодня добавился четвертый - Барнаул, пока я деталей не знаю. Что касается трех городов: в Москве это было недоразумение, ошибка оператора, мы все проблемы решили. Есть проблема города Новосибирска: так случайно получилось, что именно эти 180 плакатов, которые я арендовал абсолютно легально, подписал контракт, именно эта площадь понадобилась с 1 августа под социальную рекламу", - сказал Прохоров.

Он выразил намерение разобраться с ситуацией, заявив, что пойдет до конца, чего бы ему это ни стоило.

По мнению политологов, история с плакатами играет на руку "Правому делу", прибавляя партии популярности. В частности, глава Фонда "Стратегия-2020" Михаил Ремизов полагает, что для успеха на выборах правым "важно представить себя партией, гонимой со стороны администраций разного уровня".

Кадровый вопрос

Лидер "Правого дела" также заявил о намерении продолжить обновление региональных отделений, избавляясь от слабых кадров.

"Партия мне досталась, мягко говоря, в разобранном виде, и не все руководители региональных отделений соответствуют тем задачам, которые мы поставили. Поэтому там, где не сильные кадры, мы всех их будем менять на людей, которые способны выполнять задачи", - сказал Прохоров.

Он добавил, что лично смотрит и выбирает людей, а тех, кто "не соответствует своей квалификации", обязательно будет менять.

Несколько дней назад Прохоров полностью распустил отделение партии в Санкт-Петербурге из-за внутренних противоречий в ячейке. Затем было объявлено, что в других регионах такие меры не планируются. В начале недели из "Правого дела" вышли все девять членов политсовета камчатского отделения, объявив, что не согласны с политикой руководства.

С целью усилить московское отделение партии к выборам, Прохоров рекомендовал на пост руководителя отделения нынешнего главу партийного исполкома и члена федерального политсовета правых Андрея Дунаева.

Лидер правых также заявил, что судьбу одного из основателей партии, члена федерального политсовета Бориса Надеждина, которому СМИ приписывают националистические высказывания, решит съезд, запланированный на сентябрь.

Программа

Программа, с которой правые пойдут на парламентские выборы в декабре, по словам Прохорова, будет обнародована еще до принятия и учтет предложения граждан. Лидер партии заверил, что хочет "узнать, что люди думают, и узнать, какие проблемы у людей, и эти проблемы вставить в... программу".

"Мы хотим в своей деятельности назвать наиболее яркие проблемы, которые есть в нашей стране, и показать механизмы их решения", - подчеркнул он.

В начале июля Прохоров говорил, что программа "Правого дела" на данный момент готова на 90% и будет завершена к съезду партии в сентябре, а до тех пор он не собирается оглашать основные программные предложения. Отвечая на вопрос, какого уклона придерживается партия, лидер "Правого дела" заметил: "В этой программе вы сами сможете определить, какие мы - правые, левые, центристы".

"Во всем мире уже давно прошла конвергенция - правые и левые ничем не отличаются. Названия старые, а содержание давно новое. У нас много партий, которые красиво говорят, но мало что получается", - отметил Прохоров.