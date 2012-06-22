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ЭКСКЛЮЗИВ из Питера. Алексей Кудрин: Время для масштабной приватизации уже упущено
22 июня, ZRPRESS. Правительству не стоит торопиться с проведением масштабной приватизации, так как рынок уже упущен и рассчитывать на стратегических западных инвесторов в ближайшие 2-3 года не стоит, считает экс-министр финансов РФ Алексей КУДРИН.
"Сейчас мы получили очень волатильный рынок, западные инвесторы уходят из такого рода активов. Мы сегодня не можем рассчитывать на серьезных стратегических инвесторов запада и, по сути, эта приватизация будет рассчитана на каких-то внутренних инвесторов, будет существенное занижение конкуренции при приватизации", - сказал Кудрин в беседе с журналистами в кулуарах XVI Петербургского международного экономического форума.
"Такая приватизация, боюсь, может иметь признаки приватизации ради каких-то отдельных финансовых групп на российском рынке, тем самым, я боюсь, что будет большая критика в адрес такого рода приватизации и тогда не будет достигнута легитимность", - подчеркнул он.
По мнению экс-министра, для того чтобы приватизация была успешной каждый случай продажи госактивов должен повышать интерес к России - этот опыт должен быть успешным, это должен быть пример позитивных инвестиций. "Если же после приватизации стоимость активов будет продолжать падать, что будет происходить с учетом кризиса, то это будет отрицательный пример. Плюс на падающем рынке, когда государство выходит с большими активами, то оно его продолжает ронять, то есть само правительство будет способствовать снижению рынка", - пояснил Алексей Кудрин.
Он полагает, что правительству нужно выждать, когда откроется рынок, однако, по его мнению, случится это не скоро.
"Я думаю, что мы попали в полосу 2-3 года, поэтому только отдельные менее масштабные активы можно будет рассматривать на этом рынке и в отношении каждого актива должно приниматься самостоятельное решение. А говорить, что мы сейчас можем провести кампанию по приватизации в ближайшие 2-3 года, нельзя", - подчеркнул Кудрин.
Пока же правительству нужно сосредоточиться на снижении присутствия государства в экономике за счет сокращения количества регулирующих и контролирующих функций, административного влияния. "Надо сейчас пока больше в этой части навести порядок, а приватизация своего времени дождется", - заключил он.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог». Санкт-Петербург – Владивосток.
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