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Часть средств, привлекаемых на развитие Востока России, уже в наличии - Ишаев

22 Мая 2013, 18:51 | Дальний Восток

Министр РФ по развитию Дальнего Востока, полпред президента в ДФО Виктор ИШАЕВ озвучил ряд источников финансирования госпрограммы развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года.

Часть средств на реализацию основных проектов в рамках госпрограммы уже имеется. Так, на ФЦП "Развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" предусмотрено 63 млрд рублей. На ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов Сахалинской области" - более 5 млрд рублей. Дополнительно на развитие энергетики ранее было выделено 50 млрд рублей, напомнил глава Минвостокразвития на пресс-конференции, приуроченной к первой годовщине министерства.

"В общей сложности получается 120 млрд рублей в год. Умножаем эту сумму на 12 лет, - это 1,5 трлн как минимум. Еще 560 млрд рублей выделят в течение 5 лет на развитие Транссиба и строительство БАМ-2. То есть почти половина денег из 3,8 трлн, планируемых государством, уже просматривается. Вторую часть средств, как в любом дефицитном бюджете, нужно привлекать", - сказал Виктор Ишаев.

Для этого Минвостокразвития предлагает эффективнее использовать ресурсный блок, снизить административные барьеры за счет применения жесткого регламентирования, говорится в сообщении.

Также Минвостокразвития внесло ряд предложений в разрабатываемый проект закона о Дальнем Востоке. Законопроект призван в корне изменить инвестклимат, создать равные с центральной частью России возможности для ведения бизнеса и жизни населения с использованием бюджетных, налоговых, таможенных и тарифных преференций.

Помимо этого, ведомство готовит проект ФЦП развития макрорегиона до 2018 года и предложения по пролонгации ФЦП развития Курил и Сахалина.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: энергетика  финансирование  закон  Ишаев  ФЦП  проекты  экономика  минвостокразвития 



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Комментарии

  • Псевдоним21:53, 23.05.2013#

    А врачам то когда зарплату повысишь, балабол с ПЖиВ. Наоборот снизили в два раза! Это такая линия партии, да!!? Сказать, что повысите, а потом ровно в два раза снизить!! Балаболы, зачем вы вообще что-то еще говорите. . . Вы лучше свою фотку народу явите и сразу все ясно станет-очередное обещание!!!

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