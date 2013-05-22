Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Часть средств, привлекаемых на развитие Востока России, уже в наличии - Ишаев
Министр РФ по развитию Дальнего Востока, полпред президента в ДФО Виктор ИШАЕВ озвучил ряд источников финансирования госпрограммы развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года.
Часть средств на реализацию основных проектов в рамках госпрограммы уже имеется. Так, на ФЦП "Развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" предусмотрено 63 млрд рублей. На ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов Сахалинской области" - более 5 млрд рублей. Дополнительно на развитие энергетики ранее было выделено 50 млрд рублей, напомнил глава Минвостокразвития на пресс-конференции, приуроченной к первой годовщине министерства.
"В общей сложности получается 120 млрд рублей в год. Умножаем эту сумму на 12 лет, - это 1,5 трлн как минимум. Еще 560 млрд рублей выделят в течение 5 лет на развитие Транссиба и строительство БАМ-2. То есть почти половина денег из 3,8 трлн, планируемых государством, уже просматривается. Вторую часть средств, как в любом дефицитном бюджете, нужно привлекать", - сказал Виктор Ишаев.
Для этого Минвостокразвития предлагает эффективнее использовать ресурсный блок, снизить административные барьеры за счет применения жесткого регламентирования, говорится в сообщении.
Также Минвостокразвития внесло ряд предложений в разрабатываемый проект закона о Дальнем Востоке. Законопроект призван в корне изменить инвестклимат, создать равные с центральной частью России возможности для ведения бизнеса и жизни населения с использованием бюджетных, налоговых, таможенных и тарифных преференций.
Помимо этого, ведомство готовит проект ФЦП развития макрорегиона до 2018 года и предложения по пролонгации ФЦП развития Курил и Сахалина.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
- Дальневосточники устроят в Питере прорыв
- На Сахалине обсудили программу безвизовых обменов между Россией и Японией
- Юрий Трутнев призвал повышать качество жизни на Дальнем Востоке
- На Днях Дальнего Востока можно выбрать профессию, найти работу и получить "дальневосточный гектар"
- Путин прошелся по инвестпроектам на Дальнем Востоке
Новости раздела
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
- Владимир Путин отправил в отставку глав сразу двух дальневосточных регионов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
А врачам то когда зарплату повысишь, балабол с ПЖиВ. Наоборот снизили в два раза! Это такая линия партии, да!!? Сказать, что повысите, а потом ровно в два раза снизить!! Балаболы, зачем вы вообще что-то еще говорите. . . Вы лучше свою фотку народу явите и сразу все ясно станет-очередное обещание!!!