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Новое правительство России: Непопулярные в народе министры Нургалиев, Фурсенко и Голикова потеряли свои кресла

22 Мая 2012, 09:24 | Дальний Восток

21 мая, ZRPRESS. Состав правительства претерпел значительные изменения. Всего правительство обновилось на три четверти.

"Добрый день, уважаемые коллеги, дамы и господа. Дам у нас, к сожалению, немного, но есть", - так начал свою встречу Президент России с членами Правительства Российской Федерации.

Заместителей председателя правительства будет семь. Это Игорь Шувалов (первый зампред), Аркадий Дворкович, Владислав Сурков, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Дмитрий Рогозин и Александр Хлопонин. Самая важная новость для дальневосточников – полпред президента Виктор Ишаев «заодно» повышен в статусе до министра по делам Дальнего Востока. МВД возглавил Владимир Александрович Колокольцев, ранее возглавлявший Главное управление МВД России по Москве.

Главой Минобороны остался Анатолий Сердюков, а главой МИД - Сергей Лавров. МЧС возглавил Владимир Пучков. В Кабмине также появился новый пост: министром по связям с открытым правительством стал Михаил Абызов.

Главой Минэнерго назначен Александр Новак. Главой Минфина останется Антон Силуанов. Мутко останется министром туризма и спорта, а вот столь непопулярные в народе Нургалиев, Фурсенко и Голикова потеряли министерские кресла. Андрей Белоусов стал министром экономического развития. Денис Мантуров остается министром промышленности и торговли. Министерство транспорта возглавит Максим Соколов. Министром сельского хозяйства стал Николай Федоров. На два министерства разделено министерство здравоохранения и социального развития. Министром здравоохранения стала Вероника Скворцова, министром труда - Максим Топилин. Министром связи стал Николай Никифоров.

Ранее, напомним, Президент России сообщил, что подписал указ о структуре и составе нового правительства России. 

Главой Минэкономразвития вместо Эльвиры Набиуллиной стал Андрей Белоусов, который ранее возглавлял департамент экономики и финансов аппарата правительства.

Министра транспорта Игоря Левитина сменил глава департамента промышленности и инфраструктуры аппарата правительства Максим Соколов. На пост министра культуры вместо Александра Авдеева назначен председатель Комитета ГД по культуре Владимир Мединский.

"Правительство обновляется где-то на три четверти примерно. Это новые люди, которые появились совсем недавно либо впервые работают в правительстве", - сказал премьер РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом страны.

По словам премьер-министра страны Дмитрия Медведева, правительство обновится на три четверти. Он также поблагодарил Путина за "внимательное отношение" к новому составу кабинета.

Мария Кузовлева, "Золотой Рог".

Автор: Мария Кузовлева
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