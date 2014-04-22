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Дальневосточный губернатор положил заявление на стол Путину
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время подпишет указ о назначении главы Якутии Егора Борисова временно исполняющим обязанности. Эта просьба связана с участием Егора Борисова в досрочных выборах руководителя региона.
Глава Якутии напомнил, что уже четыре года занимает этот пост. "Хотел бы обратиться к вам с просьбой разрешить мне идти на досрочные выборы в сентябре", - сказал он главе российского государства. Президент согласился с таким решением. "Я не возражаю", — ответил Путин.
"Проблем в республике еще много, но за время вашей работы вы многое сделали, движение вперед очевидно", — сказал Путин. "Буду просить вас до выборов в сентябре исполнять обязанности главы республики", — заявил российский президент, добавив, что соответствующий указ подпишет "в ближайшее время".
Борисов объяснил свое решение желанием получить «вотум доверия» от населения. Егор Борисов находился на посту президента республики с 17 июня 2010 года, после утверждения его кандидатуры Государственным советом республики.
Фото с сайта президента Якутии.
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Я то подумал, что вор Миклушевский заявил об этом. И статья ни о чем