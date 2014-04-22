Дальневосточный губернатор положил заявление на стол Путину

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время подпишет указ о назначении главы Якутии Егора Борисова временно исполняющим обязанности. Эта просьба связана с участием Егора Борисова в досрочных выборах руководителя региона.

Глава Якутии напомнил, что уже четыре года занимает этот пост. "Хотел бы обратиться к вам с просьбой разрешить мне идти на досрочные выборы в сентябре", - сказал он главе российского государства. Президент согласился с таким решением. "Я не возражаю", — ответил Путин.

"Проблем в республике еще много, но за время вашей работы вы многое сделали, движение вперед очевидно", — сказал Путин. "Буду просить вас до выборов в сентябре исполнять обязанности главы республики", — заявил российский президент, добавив, что соответствующий указ подпишет "в ближайшее время".

Борисов объяснил свое решение желанием получить «вотум доверия» от населения. Егор Борисов находился на посту президента республики с 17 июня 2010 года, после утверждения его кандидатуры Государственным советом республики.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото с сайта президента Якутии.