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Дальневосточный губернатор положил заявление на стол Путину

22 Апреля 2014, 19:46 | Дальний Восток

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время подпишет указ о назначении главы Якутии Егора Борисова временно исполняющим обязанности. Эта просьба связана с участием Егора Борисова в досрочных выборах руководителя региона.

Глава Якутии напомнил, что уже четыре года занимает этот пост. "Хотел бы обратиться к вам с просьбой разрешить мне идти на досрочные выборы в сентябре", - сказал он главе российского государства. Президент согласился с таким решением. "Я не возражаю", — ответил Путин.

"Проблем в республике еще много, но за время вашей работы вы многое сделали, движение вперед очевидно", — сказал Путин. "Буду просить вас до выборов в сентябре исполнять обязанности главы республики", — заявил российский президент, добавив, что соответствующий указ подпишет "в ближайшее время".

Борисов объяснил свое решение желанием получить «вотум доверия» от населения. Егор Борисов находился на посту президента республики с 17 июня 2010 года, после утверждения его кандидатуры Государственным советом республики.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото с сайта президента Якутии.

Автор: По материалам информагентств
Теги: выборы  Якутия  назначение  отставка 



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Комментарии

  • Микеланджело21:05, 22.04.2014#

    Я то подумал, что вор Миклушевский заявил об этом. И статья ни о чем

  • мэр21:10, 22.04.2014#

    А это разве не Миклушевский?

  • Псевдоним22:02, 22.04.2014#

    Вроде он, но почему в шапке?

  • РњРёРєРµР»Р°РЅРґР¶РµР»Рѕ23:23, 22.04.2014#

    Замерз может, не ?

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