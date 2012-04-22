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Дефицит бюджета РФ в 2012 году составит 0,3% ВВП
22 апреля, ZRPRESS. Минфин РФ прогнозирует дефицит федерального бюджета в 2012 году на уровне 0,3% ВВП вместо 1,5% ВВП ранее, но не исключает, что бюджет может быть исполнен без дефицита, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"По нашим оценкам, дефицит федерального бюджета сократится по году с 1,5% ВВП до 0,3% ВВП по текущей ситуации. Если такая же экономическая ситуация в России продолжится до конца года, не исключаю, что бюджет будет, как и в прошлом году, сведен без дефицита", - сказал Силуанов.
Он напомнил, что ранее на совещании по уточнению бюджета в правительстве РФ было принято решение увеличить расходы на 107 миллиардов рублей в текущем году, пишет РИА "Новости".
"В этом году мы получим дополнительно чуть больше 60 миллиардов рублей ненефтегазовых доходов и порядка 47 миллиардов рублей у нас будут ресурсы, найденные в рамках перераспределения средств внутри бюджета. Поэтому общая цифра для уточнения текущего года - 107 миллиардов рублей", - пояснил министр.
При этом он подчеркнул, что дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, которые будут получены в этом году, не будут направляться на расходы.
"Важно то, что мы ни копейки не собираемся потратить нефтегазовых доходов. Все нефтегазовые доходы пойдут либо в резервный фонд, либо на сокращение объемов внутренних заимствований. Это принципиально важно с тем, чтобы обеспечить сохранение тех позитивных макроэкономических достижений, которые у нас есть - это низкая инфляция, в первую очередь, и соответственно не раздувать наши расходные обязательства", - подчеркнул глава Минфина.
«Золотой Рог».
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