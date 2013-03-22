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Медведев предложил создать офшор на Дальнем Востоке
«Сейчас весь мир этот Кипр обсуждает - офшорная зона - не офшорная зона - рано или поздно со всеми делами разберутся, надеюсь, решение будет не конфискационным, а разумным и современным», - сказал Медведев, слова которого приводит РИА «Новости».
«Но если такие страсти там кипят, может, нам подумать, может, нам какую-то зону создать на Дальнем Востоке. У нас мест много хороших: Cахалин, Курилы. Заодно, может быть, часть наших денег, которые на Кипре, а также в других зонах, которые сейчас почему-то не упоминаются по понятным причинам, типа BVI, Багамы и так далее, к нам переедут», - добавил премьер.Медведев также сообщил, что общая сумма финансирования госпрограммы социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона превысит 10 трлн рублей. «Мы выходим сейчас на общую цифру финансирования, которая, конечно, очень большая, беспрецедентно большая - более 10 трлн рублей», - сказал Медведев.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Минвостокразвития в конце февраля разработало проект программы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2025 года. Согласно документу, на развитие региона потребуется привлечь из федерального бюджета более 3 трлн рублей.
Позднее в СМИ появилась информация, что целесообразность функционирования Минвостокразвития оказалась под вопросом после срыва подготовки государственной программы социально-экономического развития восточных территорий.
Однако позднее полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе, глава Минвостокразвития Виктор Ишаев опроверг эту информацию. «Решение создать министерство по развитию Дальнего Востока принимал президент, и те, кто критикуют ведомство, критикуют решение главы государства», - говорится в заявлении Ишаева. Между тем министр экономического развития России Андрей Белоусов сообщал, что программа развития Дальнего Востока на 2013-2015 годы обойдется бюджету в 100 млрд рублей ежегодно.
Эти средства, по словам министра, необходимо потратить на реализацию инфраструктурных проектов для развития региона: строительство энергетических объектов, в том числе газопроводов, трубопроводов, железных и автомобильных дорог. «Я думаю, что мы эти деньги найдем, они абсолютно необходимы для решения тех задач, которые я перед собой поставил», – добавил министр.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним17:36, 22.03.2013#
Полный цинизм! Год назад сам Путин требовал от Евросоюза списки тех, кто держит деньги в офшорах на Кипре для борьбы с коррупцией. Сегодня они переживают за приближенных к себе олигархов, которые могут пострадать материально. Больше всего там средств держат из Германии и России. Германия скромно молчит, а вот наш президент и премьер рьяно кинулись спасать тех, кто нарушил закон. Где логика???А о создании офшора в России-это вообще ЧТО? П Р Е С Т У П Л Е Н И Е!?
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