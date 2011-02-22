Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Китай инвестирует в Приморье втрое больше Москвы
В российской прессе вновь заговорили об угрозе «плавного отпадения» Дальнего Востока от России, которое может произойти через 5-10 лет.
Китай более чем втрое опередил московское правительство в освоении дальневосточных российских территорий, сообщило агентство «Новый Регион». Официальные СМИ КНР объявили, что в китайские зоны Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, а также Еврейской автономии инвестировано за год более $3 миллиардов. В то же время Москва перечислила этим территориям менее миллиарда. В Харбине создана администрация, управляющая жизнью 34 специальных китайских зон на дальневосточной территории России.
И китайские инвестиции на российских землях - это не только частная инициатива предприимчивых соседей: овощеводов, лесорубов и промышленников, но ясная государственная политика по освоению новых территорий, считают российские эксперты. Китайские не спорят. «С разрешения правительств Китая и России китайские предприниматели могут открывать в России промышленные и сельскохозяйственные зоны, включая зоны обработки, разведения, строительства, вырубки леса и оптовых рынков», - пишет агентство «Синьхуа».
Одновременно китайские власти создают на своей территории специальные органы по управлению зонами освоения в России. «Внешнее управление» создано в приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян, в Харбине. Таким образом, отмечает «Независимая газета», процесс освоения российского Дальнего Востока управляется и контролируется не столько из Москвы или Хабаровска, сколько из Харбина - точнее, из «специальной руководящей группы», созданной китайскими чиновниками в администрации провинции Хэйлунцзян.
При этом китайские инвестиции в регион превышают дотации из Москвы местным бюджетам. Для сравнения, в 2011 году федеральные дотации «на выравнивание бюджетной обеспеченности» для Амурской области запланированы в $170 миллионов, для Еврейской автономии - около $74 миллионов, для Хабаровского края - $234 млн, а для Приморского края - $344 миллиона.
Новости тематики
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
Новости раздела
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- За 7 месяцев текущего года отмечен высокий рост доходов в бюджет Владивостока
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Айсен НИКОЛАЕВ, врио главы Республики Саха(Якутия): В запасе нет даже месяца
- Эксперты обсудили вопросы улучшения качества жизни на Дальнем Востоке
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- "Это настоящая золотая жила"
- Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров
- Доллар может взлететь на отметку 90 рублей
- Приморцы принесли России ущерб на 50 миллионов рублей
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Корейский мини-кроссовер стал хитом продаж в Приморье