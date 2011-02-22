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Китай инвестирует в Приморье втрое больше Москвы

22 Февраля 2011, 10:24 | Дальний Восток

В российской прессе вновь заговорили об угрозе «плавного отпадения» Дальнего Востока от России, которое может произойти через 5-10 лет.

Китай более чем втрое опередил московское правительство в освоении дальневосточных российских территорий, сообщило агентство «Новый Регион». Официальные СМИ КНР объявили, что в китайские зоны Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, а также Еврейской автономии инвестировано за год более $3 миллиардов. В то же время Москва перечислила этим территориям менее миллиарда. В Харбине создана администрация, управляющая жизнью 34 специальных китайских зон на дальневосточной территории России.

И китайские инвестиции на российских землях - это не только частная инициатива предприимчивых соседей: овощеводов, лесорубов и промышленников, но ясная государственная политика по освоению новых территорий, считают российские эксперты. Китайские не спорят. «С разрешения правительств Китая и России китайские предприниматели могут открывать в России промышленные и сельскохозяйственные зоны, включая зоны обработки, разведения, строительства, вырубки леса и оптовых рынков», - пишет агентство «Синьхуа».

Одновременно китайские власти создают на своей территории специальные органы по управлению зонами освоения в России. «Внешнее управление» создано в приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян, в Харбине. Таким образом, отмечает «Независимая газета», процесс освоения российского Дальнего Востока управляется и контролируется не столько из Москвы или Хабаровска, сколько из Харбина - точнее, из «специальной руководящей группы», созданной китайскими чиновниками в администрации провинции Хэйлунцзян.

При этом китайские инвестиции в регион превышают дотации из Москвы местным бюджетам. Для сравнения, в 2011 году федеральные дотации «на выравнивание бюджетной обеспеченности» для Амурской области запланированы в $170 миллионов, для Еврейской автономии - около $74 миллионов, для Хабаровского края - $234 млн, а для Приморского края - $344 миллиона.

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