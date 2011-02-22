Камчатка - 2. Атака на губернатора

Минувшим летом, когда совершенно отчетливо стали видны признаки того, что Камчатский край оживает, губернатор Алексей КУЗЬМИЦКИЙ подвергся жесткой информационной атаке.

Полагать, что поднятая волна критики была обусловлена обострившейся социальной напряженностью, откровенными провалами в работе краевых властей, мог только человек либо наивный, либо совершенно несведущий. Уж слишком очевидна была режиссура этой атаки на губернатора.

Во-первых, на редкость грамотно выбрано время начала информационной войны: в крае завершалась подготовка к пуску первого газа, освящению собора, ожидался приезд сначала Председателя Правительства РФ В.В. ПУТИНА, а затем и Президента РФ Д.А. МЕДВЕДЕВА. Атаковать губернатора именно в это время - значит помешать набрать Кузьмицкому дополнительный авторитет, а заодно создать негативный фон в преддверии визитов лидеров страны. Во-вторых, «главным калибром» критиков стала газета, более года не подававшая признаков жизни, и вдруг, как та ложка к обеду, срочно реанимированная и нашедшая «вдруг» средства на невиданные для Камчатки еженедельные тиражи. «Под ружье» были призваны все местные записные правдорубы, невзирая на прошлые грехи некоторых из них. В качестве критических аргументов в адрес губернатора шло все - от обвинений в системных ошибках управления (не важно, что ошибки эти имели десятилетние корни и родимые пятна) до доводов: «кошка в соседнем подъезде мяукает, жить мешает - губернатор виноват».

Первый удар был не только точным, но и достаточно хорошо подготовленным. Губернатора подвергли критике за то, что краевые власти никак не могли запустить программу сейсмоукрепления жилых домов, на которую федеральный бюджет выделил солидную сумму в 3,5 миллиарда рублей. Критика была во многом справедлива. Не случайно на недопустимость задерживать реализацию программы губернатору жестко указали побывавшие на Камчатке Президент РФ Дмитрий Медведев и Председатель Правительства РФ Владимир Путин. Но ведь и выводы из этой критики Алексей Кузьмицкий сделал мгновенные. Сегодня реализация программы набирает темпы, и сотни семей уже справили новоселье.

Да и справедливости ради нужно сказать, что реализацию этой программы объективно сдерживало то, что строительный комплекс Камчатки был практически уничтожен еще в 90-е годы и только-только поднимается на ноги. А все попытки краевых властей привлечь к участию в конкурсах подрядные организации из других регионов встретили мощное организованное сопротивление. Ряд конкурсов были просто сорваны. Однако и сегодня, когда почти 500 семей уже въехали в новые квартиры, обвинения не прекратились. Словом, почти как в том анекдоте: «ложечки-то нашлись, но осадок остался».

Далее в ход был пущен традиционный для критики любой власти аргумент: рассуждения о неэффективном управлении и неумении собрать команду. Не возьмемся давать оценки эффективности работы камчатского губернатора - это не наша прерогатива, но осмелимся напомнить, что перечень сделанного краевыми властями за последние три с половиной года весьма внушителен и существенно перекрывает достижения их предшественников за предыдущие 10-15 лет.

Ну а «умение собрать команду»… Алексей Кузьмицкий наверняка бы избежал подобных упреков, если бы связал себя пуповиной с местной «элитой», рыбными королями и мазутными баронами Камчатки. Но он с первых шагов давал понять, что нацелен выполнять волю федерального центра, поручения, которые ему дали президент и премьер. Сам факт, что оба российских лидера за последние три года не раз посетили Камчатку, говорит о том, что Алексей Кузьмицкий активно использовал их поддержку для решения насущных проблем региона. Человек других ориентиров, он не стал и не хотел становиться фигурой, пусть и очень влиятельной, но «повязанной» давно сложившимися региональными «раскладами».

Сложившийся на Камчатке «элитарный клуб» такая модель не просто раздражала - вызывала тревогу и опасения, расценивалась как угроза их интересам. Одним не нравилось то, что губернатор занялся газификацией, потому что им хотелось, чтобы край всегда зависел от мазута, который они поставляют. Другим не нравились перемены в распределении квот на биоресурсы, потому что лов рыбы, краба, промысел икры они считали своей и только своей вотчиной. Команда губернатора Кузьмицкого перестала быть их командой. А значит, была «собрана неумело».

В этой связи одним из аргументов критиков камчатского губернатора стало то, что в крае нередки «коррупционные скандалы», имея в виду сообщения об уголовных делах и предъявленные коррупционерам обвинения. Как будто реальная борьба с коррупцией возможна без уголовных дел в отношении коррупционеров. Получается, что Кузьмицкому ставят в вину то, что эти самые «коррупционные скандалы» не заминаются «по-тихому» и выявленным фактам коррупции должностных лиц дается законный ход. Наоборот, правоохранители признают действенность мер краевой власти.

Как заявил старший помощник прокурора Камчатского края по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Максим КУЛИКОВ, «анализируя своевременность и полноту мер, принимаемых органами государственной власти края по реализации положений федерального антикоррупционного законодательства, следует отметить их адекватность и системность. Практика взаимодействия с прокуратурой края по выстраиванию региональной нормативной базы также свидетельствует о нацеленности органов госвласти края на конструктивное сотрудничество». Создается впечатление, что как раз наличие в крае реальных действий против коррупции и реальных уголовных дел против мздоимцев и тревожит критиков.

На острие еще одной критической стрелы в адрес камчатского губернатора - упреки в отсутствии системности, в управленческих ошибках. Заметим, что один из тех, кто упрекает в этом Кузьмицкого, - первый секретарь крайкома КПРФ Михаил СМАГИН. Меж тем как раз коросты «управленческих успехов» в губернаторском кресле одного из своих предшественников - коммуниста и отдирает, лечит сегодня Камчатка. Дошло до того, что к «управленческим ошибкам» губернатора отнесли даже то, что камчатское время теперь на час приблизилось к московскому, в силу сокращения в стране количества часовых поясов.

Что касается системного подхода в решении проблем края и задач его развития, обратимся к фактам.

Добившись успехов в тарифной политике, запустив газификацию, краевые власти плотно занялись еще одним важнейшим вопросом развития краевой инфраструктуры - транспортом. Проблема для Камчатки архиважнейшая. Достаточно заметить, что Корякия, три года назад вошедшая в состав Камчатского края площадью в 300 тысяч квадратных километров, имеет… 130 километров дорог. Это с учетом улиц населенных пунктов. О шагах, которые предпринимают краевые власти по развитию системы аэропортов и устойчивого авиасообщения полуострова, в прессе уже не раз писалось. Алексей Кузьмицкий резонно считает: «Без создания современного транспортного каркаса полуострова нельзя говорить о резком социально-экономическом развитии региона. Создание устойчивой транспортной системы позволит развивать как основополагающие отрасли экономики края, так и значительно повысит качество жизни граждан».

В декабре прошлого года на проходившей в Хабаровске Межрегиональной конференции «Единой России» «Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока до 2020 года» Алексей Кузьмицкий представил лидеру партии, председателю правительства Владимиру Путину проекты в сфере развития транспортной инфраструктуры, реализуемые и планируемые к реализации в крае. В их числе строительство автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск, моста через реку Камчатка, Морского вокзала в Петропавловске-Камчатском, развития аэропорта в Елизово, транскамчатского транспортного коридора, развития малой авиации и каботажных морских перевозок. И эти проекты, представленные делегацией Камчатского края в Хабаровске, получили одобрение федеральных экспертов и заручились партийной поддержкой «единороссов».

Не знаем, известен ли этот факт критикам, но совсем недавно камчатский губернатор добился того, что в Федеральную целевую программу развития транспортной инфраструктура Российской Федерации, рассчитанную до 2030 года, включено проектирование железной дороги, которая свяжет полуостров с «большой землей»!

Если оценить на холодную голову да с объективной чашей весов, то следует признать, что удивительная и потрясающая воображение Камчатка, пережив период забвения и глухой депрессии, в последние годы возвращается к жизни. Порой тяжело и натужно, но упорно, как мощный вездеход, выбирается из трясины. Край, первым в России встречающий восход солнца, увидел свой «свет в окошке». Камчатка начинает обрастать новостройками, прихорашиваться. Остановлен отток людей, полуостров оживает, движется вперед!

Эта земля и люди, здесь живущие, привычны к природным катаклизмам: циклонам, пурге, извержениям вулканов. Привычны к тому, что здесь, в силу редкостной сейсмической активности, регулярно «потряхивает». Нужны ли Камчатке еще и политическая сейсмоопасность и потрясения - вот вопрос. И не помешают ли такого рода потрясения выбираться на рельсы новой, достойной жизни…

P.S. Петропавловск-Камчатский - город небольшой. Здесь, пусть под боком и Тихий океан, трудно спрятать концы в воду. Всезнающая молва утверждает, что «артналет» на губернатора Камчатки щедро финансируют лица, известные на полуострове как очень влиятельные и состоятельные. Мотив - сохранение своей вотчины для получения сверхдоходов. И, конечно, амбиции. Куда ж без них…