Председатель ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" Сергей Хохлов: Мы слишком увлеклись расходами

Спикер парламента Хабаровского края Сергей ХОХЛОВ в 2012 году был избран председателем межрегиональной парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», объединяющей глав законодательных органов восточных субъектов Российской Федерации.

И разговор с корреспондентом «ДК» начался с обсуждения именно этой темы.

– Сергей Алексеевич, что изменилось в ассоциации с вашим избранием на должность ее руководителя?

– Более 14 лет прошло с момента создания ассоциации. Ее устав уже просто не вписывался в современную систему общественно-политических отношений. Потому были изменены многие его положения, обновлен учредительный договор, ассоциации предан статус юридического лица, у нее появился расчетный счет, мы с коллегами договорились вносить на него членские взносы для осуществления необходимых организационных действий. Новые возможности позволили нам провести очередное заседание на Камчатке, следующее заседание намечено провести в Приморском крае. Обмен опытом необходим, и очень хорошо, что появилась возможность проводить совещания в других субъектах ДФО: ведь одно дело услышать о чем-то, а другое дело – увидеть своими глазами, задать вопросы непосредственно тем людям, от которых напрямую можно получить профессиональные и исчерпывающие ответы.

Мы работаем в общих интересах, пытаясь найти решение системных проблем, характерных для всего Дальнего Востока. Мы с коллегами договорились, и на Камчатке это уже осуществили, что теперь будем рассматривать и выносить на федеральный уровень законопроекты и поправки в существующие законы, являющиеся необходимыми для всех наших регионов.

К тому же на встрече с главами региональных представительных органов председатель Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО отметила, что Россия – федеративное государство, а значит, федеральное законодательство должно оставлять больше решений на усмотрение регионов. Мы в этом же направлении и пошли с коллегами по ассоциации, еще даже не зная позиции председателя Совета Федерации. Я уверен, что модель законодательного регулирования должна выстраиваться по такому принципу: рамочный федеральный закон подкрепляется нормами регионального законодательства, исходя из специфики каждого отдельного субъекта Федерации.

– Сегодня на федеральном уровне есть и другая позиция, в соответствии с которой субъектам будет достаточно 15% полномочий, а все остальное должно быть сосредоточено в федеральном центре…

– Я против такого подхода. Если проводить аналогию с производством, на мой взгляд, невозможно написать унифицированный федеральный закон, особенно в части регулирования использования базовых ресурсов государства – леса, земли, воды, недр, который будет пригоден для применения на всей территории России, площадью более 17 млн кв. км. Нельзя сравнивать землю на Чукотке и землю в Белгородской области, например, или Лесной кодекс – что он значит для Москвы и Санкт-Петербурга или для нашего края? А Водный кодекс – как можно одинаково регулировать использование ресурсов Москва-реки и Амура или Лены, не говоря уже об акваториях дальневосточных морей? Стоит отметить, что сегодня все эти федеральные законы по объему и содержанию напоминают многостраничную инструкцию: попытка прописать все возможные нюансы отношений, возникающих на гигантской территории, в одном законе приводит к тому, что он не только устанавливает правила, но и пытается дать рекомендации по их применению в максимально возможных ситуациях.

Особенно важны дополнительные полномочия в законодательном регулировании для регионов в нынешней ситуации, когда мы находимся в коридоре кризиса. Денежная поддержка из федерального бюджета на 2013 год уменьшена всем дальневосточным субъектам. Но тогда надо дать нам возможность полнее пользоваться имеющимися ресурсами.

– Какие общие темы для рассмотрения находят дальневосточные законодатели?

– На Камчатке мы рассмотрели вопросы использования недревесных продуктов леса, под которыми подразумеваются лекарственные растения, ягоды, грибы. Законодательство выстроено так, что сегодня заниматься сбором невозможно. В прибрежных регионах большие опасения вызывает экология акваторий. В том же Камчатском крае множество затонувших судов и нефтяных пятен, а власти субъекта не в силах принимать никаких решений, поскольку все это относится к ведению федерации.

Наши якутские коллеги ставят вопрос о невозможности применения во всей стране единых подходов к реформированию школьного образования и здравоохранения, когда деньги идут за учениками и больными, а неукомплектованные школы и медучреждения закрываются. В отдаленных поселках часто не набирается ни нужного числа больных, чтобы за счет оплаты их лечения содержать поликлинику или больницу, ни достаточного числа школьников. При этом нет и надежного транспортного сообщения с районными центрами или городами, расположенными от этих поселений за сотни и даже тысячи километров. Проблема актуальна для всех северных территорий. И предложение менять стандарты при предоставлении услуг здравоохранения и общего образования в таких поселках поддержали все члены ассоциации.

– Теперь объединенные депутатские силы вырабатывают единую позицию по ключевым вопросам, решение которых находится в компетенции Государственной Думы РФ. Но там обычно без внимания относятся к инициативам снизу.

– И это положение должно поменяться. Раньше, например, у нас было два органа – Совет законодателей при Совете Федерации и Ассамблея российских законодателей при Госдуме. Сегодня сформирован единый Совет законодателей Российской Федерации. У нового органа два сопредседателя – руководители Госдумы и Совета Федерации – и более высокий статус, предполагающий другой уровень взаимоотношений. Теперь мы, рассмотрев системные вопросы на уровне региональной ассоциации, станем передавать их в Федеральное Собрание через Совет законодателей, который будет дополнительно обобщать предложения со всей страны и предлагать к рассмотрению Госдумы уже «отработанные», по-настоящему важные для всех законопроекты. Думаю, что это изменит ситуацию, ведь раньше каждый субъект РФ выходил со своими поправками к законам на федеральный уровень самостоятельно, создавая настоящий вал предложений, внимательно разбираться в котором депутаты нижней палаты Федерального Собрания не считали возможным.

– Вы выступили с инициативой введения ответственности за исполнение доходной части бюджета, чем, кажется, напугали представителей исполнительной власти и в Москве, и в Хабаровске. В чем заключаются ваши предложения и чем они продиктованы?

– Темпы роста ВВП России прогнозируются на ближайшие три года такие: 103% – в 2013 году, 103% – в 2014 году, 102% – в 2015 году. Наше региональное министерство экономики планирует развитие примерно в тех же границах. При этом расходы растут значительно быстрее как на федеральном, так и на региональном уровне, как в бюджетной сфере, так и на производстве. Например, зарплаты увеличиваются темпами, превышающими рост производительности труда. Производя столько же, как и в прошлом году, мы в этом году и в будущем хотим получать за это все больше и больше. Но поскольку производим на уровне прошлых лет и не наращиваем налогооблагаемую базу, денег на повышение материального достатка в бюджете не хватает. Чтобы закрыть появившийся разрыв, регионы, включая и Хабаровский край, начинают прибегать к заимствованиям средств в банковской сфере. Разрыв растет, так как берем больше, надеясь, что федеральный центр в случае чего не даст умереть и поддержит своими субсидиями. Но так делают все, и при возникновении настоящего кризиса у правительства страны может просто не хватить денег для помощи всем территориям. Что тогда?

Мы слишком увлеклись расходами. Мы приучили себя к тому, что наши потребности должны соответствовать уровню развитых стран. Но при этом забыли подумать, что наши экономические возможности сегодня, к великому сожалению, не всегда дотягивают и до уровня развивающихся государств.

Я, находясь в Москве, выступил с предложением к федеральному правительству ввести законодательное регулирование роста заработной платы в соответствии с темпами производительности труда. Кроме того, я предлагаю избавиться от существующих противоречий, когда мы имеем жесткие обязательства по расходам и не несем никакой ответственности за доходы. До тех пор, пока у нас доходная часть не является обязательством, наша экономика будет находиться без должного внимания властей всех уровней.

Если бы, например, Минфин России отвечал за обязательное исполнение доходной части бюджета, тогда к отраслевым министерствам пошли бы задания выделить проекты, вложившись в которые государство сможет в короткие сроки значительно увеличить объемы производства в данных отраслях, получив дополнительную налогооблагаемую базу. Причем за эффективность проектов отвечало бы уже отраслевое министерство.

Схема должна работать с разделением на уровни полномочий от федерального центра до регионов и муниципалитетов, до руководства конкретных предприятий. Это сложно, чтобы это реализовать – надо не только следить, но и полноценно работать с экономическими процессами. Но тогда экономика получит такой импульс к развитию, что через непродолжительное время все были бы вполне удовлетворены постоянным увеличением доходов, которые полностью обеспечиваются ростом производства товаров и услуг. Чего в этом пугающего – не знаю. Разве что придется трудиться, а не только делить.

Александр ЗУБОВ. Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.