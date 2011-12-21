В мировой собирательный образ «протестующего» вошли и россияне

Американский журнал Time присвоил звание «Человек года-2011» собирательному образу мирового protester - «протестующего».

Независимо от того, идёт ли речь об участниках «арабской весны» или активистах движения «Захвати Уолл-стрит», все эти люди, несогласные с диктатом государства или финансового мира, оказали самое значительное влияние на мир в уходящем году. «Складывается ощущение, что люди по всему миру решили выразить свой протест. Они протестуют, требуют и не теряют надежду, когда власти отвечают на их выступления слезоточивым газом и градом пуль. Они являют собой живой пример борцов, чьи протесты ведут к масштабным историческим переменам», — приводятся в сообщении слова главного редактора Time.



В 2011 году акции протеста охватили практически все континенты и многие страны, в том числе и Россию, где люди вышли на митинги, протестуя против фальсификаций на выборах в Госдуму. Кстати, звание «Человек года» по версии журнала Time необязательно присуждается конкретной личности. Кроме того, журнал воздерживается от моральной оценки в своём выборе.