Никто не стремится в ГИК

Срок полномочий действующей избирательной комиссии Владивостока заканчивается 8 февраля 2011 года. За две недели до этой даты дума должна назначить заседание для выборов членов нового избиркома.

В составе действующей комиссии 9 членов, но в соответствии с изменениями в законодательстве, принятыми в апреле 2010 года, новый состав будет включать 8 человек. Четверо из них будут представлять политические партии, их кандидатуры определяет дума, четверо - общественные организации, эти кандидатуры определяет краевая избирательная комиссия. Соответственно и заявки подаются: партиями - в думу, объединениями - в крайизбирком.

- Период для направления предложений по составу комиссии установлен с 26 ноября 2010 года по 23 декабря 2010 года, - сказала «ЗР» председатель горизбиркома Татьяна ШКЛЯРОВА.

По словам секретаря крайизбиркома Романа ОХОТНИКОВА, пока в комиссии не слышно новостей о массовом наплыве заявок от общественных организаций и объединений: «Но время еще есть», - сказал он.

Как сообщил председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы Владивостока Дмитрий ПЕНЯЗЬ, комитет еще не рассматривал заявки партий, да и вообще депутат не знает, есть ли таковые в думе в принципе.