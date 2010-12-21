Путин открыл амбар

Премьер-министр Владимир ПУТИН заявил, что подписал постановление о реализации 1,3 млн т зерна из интервенционного фонда. Продовольственное зерно будет направлено в Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области. Кроме того, отдельно будет направлено фуражное зерно в регионы, которые нуждаются в развитии животноводства. По словам министра сельского хозяйства Елены СКРЫННИК, товарные интервенции будут включать распределение фуражного зерна из проблемных и обанкротившихся элеваторов. Объем распределяемого фуража составит 178 тыс. т.