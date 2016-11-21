Путин сделал многозначительное заявление по Курилам

Президент России Владимир Путин заявил после саммита АТЭС, что Россия готова обсуждать с Японией различные варианты решения проблемы спорных Курильских островов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Мы готовы вести диалог с нашими японскими партнерами, мы говорим о том, что различные варианты возможны»,— цитирует главу государства ТАСС.

Кроме того, Путин назвал отсутствие мирного договора с Японией «анахронизмом прошлого», который «мешает двигаться вперед, развиваться». Президент полагает, что Россия и Япония являются «абсолютно естественными партнерами друг для друга в регионе», естественным образом «дополняют друг друга или могли бы дополнять», если бы отношения были бы «основаны, в том числе, на мирном договоре». Также глава государства сказал, что «и Россия, и Япония хотят заключения такого договора», но «путь к нему непрост».

По словам Владимира Путина, основой для заключения мирного договора между Россией и Японией могла бы стать реализация крупных совместных проектов, а также решение экономических и гуманитарных вопросов на Курилах. «На базе чего могла бы быть достигнута договоренность? На базе повышения доверия друг к другу. Один из путей повышения такого доверия — это расширение сотрудничества. Это реализация достаточно крупных проектов и не только на островах, но и в целом между Россией и Японией. Это решение экономических и гуманитарных вопросов, хотя пока об этом говорить рано»,— разъяснил глава государства, добавив, что если его визит в Японию состоится, «весь этот комплекс вопросов будет основным».

Ранее спикер Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко во время визита в Токио заявила, что суверенитет России над Курилами не подлежит сомнению.

Напомним, в начале сентября Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ договорились продолжить обсуждение вопроса о совместной хозяйственной деятельности на спорных островах.