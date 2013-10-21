Президент РФ упразднил госкомиссию по социально-экономическому развитию ДФО

Президент РФ Владимир Путин упразднил государственную комиссию по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации в понедельник.



В документе не уточняется причина упразднения комиссии, которая была создана для разработки и реализации плана социально-экономического развития региона.



В прошлом году в РФ появилось отдельное министерство по развитию Дальнего Востока. Его возглавляет Александр Галушка, пишет РИА "Новости".





