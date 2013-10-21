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Президент РФ упразднил госкомиссию по социально-экономическому развитию ДФО
21 Октября 2013, 18:38 | Дальний Восток
В документе не уточняется причина упразднения комиссии, которая была создана для разработки и реализации плана социально-экономического развития региона.
В прошлом году в РФ появилось отдельное министерство по развитию Дальнего Востока. Его возглавляет Александр Галушка, пишет РИА "Новости".
Автор: РИА "Новости"
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