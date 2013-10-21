Артем Лукин: Есть "перекос, когда Россия все больше и больше превращается в сырьевой придаток Китая"

Российско-китайские отношения характеризуются высоким уровнем доверия, близость позиций Москвы и Пекина способствует решению сирийского кризиса, между тем, говорить о формировании союза нельзя, а налицо только партнерство, основанное на общих интересах, считают большинство экспертов, опрошенных РИА Новости накануне визита в КНР премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.



Они также отметили, что в отношениях остается множество проблем в разных сферах — от энергетической до инвестиционной. По словам одного из экспертов, визит российского премьер-министра в Китай может "сдвинуть с мертвой точки" решение некоторых из них.

Партнерство, но не альянс

"Нынешние отношения (России и Китая) в глобальном и в региональном международном смысле достаточно продвинутые, позиции совпадают либо близки друг к другу, и, что самое главное, в последние годы сформировался российско-китайский тандем в плане предотвращения или купирования кризисных региональных международных ситуаций", — считает заместитель директора Института Дальнего Востока РАН по науке, руководитель Центра стратегических проблем северо-восточной Азии и ШОС ИДВ РАН Сергей Лузянин.



По словам эксперта, ярким примером работы такого тандема служит ситуация с Сирией. "Российско-китайское сотрудничество в Совете Безопасности ООН фактически купировало на данном этапе большую войну на Ближнем Востоке",- заметил он.



Большинство экспертов согласились с тем, что и Россия, и Китай действительно играют важную роль в разрешении многих международных проблем и сохранении стабильности в регионах, однако, по их мнению, говорить о формирования какого-либо тандема нельзя — Пекин и Москва не союзники, у них просто совпадают интересы.



"Действительно, у нас глубокое и всеобъемлющее стратегическое партнерство, но это именно партнерство, а не союз или альянс", — высказался заместитель директора Школы региональных и международных исследований ДВФУ, эксперт РСМД Артем Лукин.



По его мнению, это проявляется в ряде моментов, например, Китай отказался поддержать Россию в признании Абхазии и Южной Осетии. "Россия, в свою очередь, отказывается поддержать напористую позицию Китая в его территориальных спорах с Японией в Южно-Китайском море, со странами юго-восточной Азии", — добавил он.



Руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН Дмитрий Мосяков привел похожий пример, напомнив, что когда российские компании выходили на шельф Южно-Китайского моря, это вызвало у Китая отрицательную и очень эмоциональную реакцию. "Это все входит в общее понятие партнерства, где у каждого участника своя сумма интересов", — сказал он.



При этом эксперты отметили позитивные результаты российско-китайского взаимодействия в рамках группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) и ШОС, а также в проектах, связанных с совместным освоением энергоресурсов, развитием электроэнергетики и космоса.



Сравнивая отношения Пекина с Москвой и его отношения с Вашингтоном, китайские эксперты разошлись во мнениях. Заместитель главного редактора журнала "Изучение России", член международного дискуссионного клуба "Валдай" Чэн Ян полагает, что "с точки зрения глубины, российско-китайские отношения до сих пор нельзя сравнить с отношениями между США и их союзниками". В то же время, главный научный сотрудник Центра по изучению мировых проблем при агентстве "Синьхуа" и Института социального развития Евразии при Госсовете КНР Шэн Шилян оценивает российско-китайские отношения как "лучшие межгосударственные отношения между какими-либо крупными державами". "Хотя американо-китайские отношения для нас очень важны, но важнее и гораздо лучше — отношения между Россией и Китаем",- сказал он.

Проблемы экономического плана



В российско-китайских отношениях наблюдается разрыв между высоким уровнем политических отношений и недостаточно развитым торгово-экономическим и инвестиционным сотрудничеством, считают большинство экспертов.



"Структура взаимной торговли, я думаю, нуждается в улучшениях, чтобы с российской стороны было больше продуктов перерабатывающей промышленности",- утверждает Шэн Шилян.



Лукин считает, что есть "перекос, когда Россия все больше и больше превращается в сырьевой придаток Китая". "Если мы посмотрим на торговый баланс, то практически весь российский экспорт в Китай состоит из сырьевых ресурсов. А наш импорт из Китая — все в большей степени продукция машиностроения, которая, собственно говоря, начнет конкурировать с российским машиностроением, предпосылки для этого есть",- отметил он.



Кроме того, по мнению экспертов, у России и Китая существуют сложности и в других сферах. "Есть энергетические нестыковки, в частности, по ценам на природный газ",- заметил Лузянин. Он напомнил, что вот уже который год ведутся переговоры по строительству нескольких газопроводов из Сибири в Китай, но цена, предлагаемая китайскими партнерами, не устраивает российских предпринимателей. "Идет поиск ценового компромисса — я думаю, визит Медведева в Китай сдвинет с мертвой точки эту проблему",- сказал он.



Говоря о российско-китайском инвестиционном сотрудничестве, Лузянин отметил невысокий его уровень, маркируя его как еще одну трудность в отношениях Москвы и Пекина. "Объем китайских инвестиций в российскую экономику невелик по сравнению с китайскими инвестициями в другие регионы мира, здесь есть свои внутренние российские причины, а также не очень большое желание китайских инвестиционных компаний вкладывать в перспективные сферы экономики России", — пояснил он.



"Создан российско-китайский инвестиционный фонд, и визит Медведева тоже должен усилить или активизировать работу этого инвестиционного фонда",- добавил Лузянин.



Предполагается, что китайские инвестиции пойдут в лесопереработку, инфраструктуру, дорожное строительство и в другие важные для российской экономики сферы.



Несмотря на то, что все эксперты единодушно считают основными проблемами российско-китайских отношений вопросы экономического плана, существуют все же и разногласия другого характера. "Наши (России и Китая) интересы в третьих странах сейчас не всегда совпадают. Но мы будем стараться, чтобы они, по крайней мере, не столкнулись там", — сказал Шэн Шилян.



"Существует определенная конкуренция России и Китая в Центральной Азии, Китай туда все активнее проникает экономически, и по ряду параметров его экономическое влияние в Центральной Азии уже превышает российское", — отметил Лукин. Однако в политическом плане Россия остается доминирующей силой региона, добавил он.

Прогноз положительный, но угрозы есть



Говоря о прогнозах, Мосяков отметил, что самое главное — сохранять атмосферу доверия в отношениях Москвы и Пекина. "Сохранение атмосферы постоянного переговорного процесса дает надежду на то, что возникающее напряжение в сфере экономики, по ценам на газ, которые так долго и трудно согласуются, китайской экономической экспансии в Средней Азии, может сглаживаться. Очень важно постоянно поддерживать переговорный механизм, постоянно находиться в контакте с китайскими властями, тогда эти проблемы не загоняются куда-то вглубь и не начинают влиять на общую структуру отношений",- отметил Мосяков.



Прогноз же большинства экспертов на развитие отношений Москвы и Пекина — позитивный. "Сегодня и на обозримое будущее — 10-15 лет — между Россией и Китаем гораздо больше объединяющих факторов, интересов, которые позволят и дальше нам сохранять и развивать это самое стратегическое партнерство",- считает Лукин.



Тем не менее, он не скрывает, что существуют угрозы. "Если в Китае все-таки возобладает тенденция к великодержавному национализму, (а определенные индикаторы появляются), то это будет плохой сценарий, потому что национализм может быть направлен и в сторону России",- отметил он.



Другая опасность, по мнению эксперта, заключается в том, что Китай может предъявить претензии на дальневосточные и восточносибирские земли, которые когда-то входили в состав китайской империи. "У нас подписан договор, где граница четко обозначена, но в общественном мнении Китая, на неофициальном уровне, распространено суждение, что Россия в свое время несправедливо завладела этими территориями",- пояснил Лукин.



Китайский эксперт Чэн Ян настаивает на благоприятном продолжении российско-китайских отношений, подчеркивая, что обе страны стимулируют взаимное сотрудничество во всех возможных областях и демонстрируют уважение друг к другу, хоть и при наличии разногласий.



"Благоприятный комплекс сотрудничества и конкуренции развивается. В отличие от российско-американских отношений, которым необходима "постоянная перезагрузка", китайско-российским отношениям необходимо "увеличить скорость" и "улучшить качество", — заключил он.



РИА "Новости"

