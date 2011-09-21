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Зарплату учителей поднимут до средней по экономике в течение 2012 года

21 Сентября 2011, 14:49 | Дальний Восток

Премьер-министр РФ Владимир Путин заявил в ходе рабочей встречи с министром образования и науки Андреем Фурсенко, что в 2012 году заработная плата учителей в РФ должна быть доведена до средней по экономике.

Премьер отметил: «Мы все-таки говорили о том, чтобы подтянуть к средней по экономике, поэтому этот процесс надо продолжать до того, как во всех регионах этого не случится, пока это не произойдет. Я понимаю, что это не везде можно сделать одноразово - где-то разрыв был очень большим: и доходы бюджетов не позволяют, и тех средств, которые мы даем, может быть, еще пока недостаточно для региона для того, чтобы это сделать. Но с кем я ни говорил из регионов России, все считают, что такую задачу в течение следующего года можно решить».

Глава Минобрнауки при этом сообщил премьеру, что зарплаты учителям уже повышены с сентября 2011г. «Мы своевременно подписали соглашения, перечислили деньги, и регионы реализовали все необходимые мероприятия», - сообщил министр.

При этом по словам Андрея Фурсенко, в 4 регионах зарплата будет выше, чем в среднем по экономике, в 44 будет равна, и еще 38 регионов подняли зарплату на 30%, передает РБК.

Автор: РБК
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