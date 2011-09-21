ПФР и Минздрав отстранят от контроля над негосударственной пенсионной системой

Продолжающаяся реформа негосударственного пенсионного обеспечения предполагает перераспределение контроля над отраслью: Минздравсоцразвития и Пенсионный фонд России будут лишены регуляторных функций.

Об этом в ходе конференции «Пенсионное обеспечение 2011-2012: накопительное и добровольное» заявил президент Фонда «Центр стратегических разработок» Михаил Дмитриев, пишет корреспондент «Клерк.Ру» Сергей Васильев.

По поручению администрации президента экспертная группа под руководством Михаила Дмитриева занимается разработкой нормативных документов, необходимых для начала выплат негосударственных пенсий, которое придется на 2012 год. В частности, подготовлены проекты постановлений правительства, касающихся контроля над негосударственной пенсионной системой.

По словам Дмитриева, сразу после выборов нового президента, когда в правительстве «все устаканится», функции по регулированию накопительной части пенсии будут полностью изъяты из ведения Минздравсоцразвития и Пенсионного фонда.

«По ПФР возникали конфликты интересов, - напомнил глава «Центра стратегических разработок», - когда Фонд, будучи конкурентом НПФ на рынке пенсионных накоплений, одновременно являлся регулятором функций трансфер-агентов. Это недопустимо».

«В связи с важностью гарантий выплат пенсионных накоплений обострилась проблема унификации персонифицированного учета, - подчеркнул Дмитриев. - ПФР сегодня не справляется с этой задачей. До сих пор не приняты единые стандарты учета, что создает огромные риски в процессе перевода накоплений граждан из ПФР в НПФ и из одного НПФ в другой».

Функции регулирования (унифицированного как для обязательного пенсионного страхования, так и негосударственного пенсионного обеспечения) будут сосредоточены в Министерстве финансов. Надзор за деятельностью НПФ будет вести Федеральная служба по финансовым рынкам.

Ожидается, что на втором этапе - с 2013-2015 годы - портфельные ограничения инвестиций для НПФ будут либерализованы, процедуры управления рисками будут закреплены на уровне нормативных документов. В результате значительно усилится роль саморегулируемых организаций.