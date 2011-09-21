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Китай в своей партии не сбивается
Ровно два года назад – 23 сентября 2009 года – была подписана Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока Китайской народной республики (2009-2018 гг.).
На прошлой неделе в Южно-Сахалинске дальневосточные губернаторы во главе с полпредом президента РФ в ДФО Виктором ИШАЕВЫМ разбирались с тем, насколько удалось продвинуться в вопросах российско-китайского сотрудничества, сравнивали темпы реализации инвестиционных проектов по обе стороны границы, преференции, которые появились за последнее время у бизнеса двух стран. Получилось, что при всем желании похвастаться дальневосточникам пока нечем.
- Из 57 проектов в стадии реализации только 12, по некоторым разрабатывается проектная документация, идут переговорные процессы, но ряд проектов остановился, - прокомментировал ситуацию Виктор Ишаев, признав при этом, что, «к сожалению, в настоящее время реализуются проекты, которые связаны с разработкой и использованием ресурсной базы дальневосточных регионов, проекты, предусматривающие производство продукции с высокой добавленной стоимостью, пока не идут. Обвинять китайскую сторону в этом нельзя, они стремятся развивать экономику своей территории. Наша же задача – отстаивать свои интересы в этом сотрудничестве».
Время показало, что множество проектов, предложенных вниманию китайских инвесторов, на поверку оказались непродуманными и не имеющими хорошей рыночной перспективы. Сегодня по каждому предстоит «пройтись» отдельно. А главное, по мнению членов рабочей группы, необходимо изменить статус реализуемых проектов, - они должны стать частью федеральной целевой программы (ФЦП) «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья». У китайской стороны дело обстоит именно так – все проекты являются частью государственной программы возрождения северо-востока Китая.
Плохо и то, что зеркально приняв программы развития приграничных регионов, Россия и Китай воплощают задуманное слишком разными темпами. Наши соседи последовательно ежегодно вводят всевозможные налоговые льготы для бизнеса, осваивающего северо-восток страны, и не снижают объемы государственного финансирования инфраструктурных проектов. Мы имеем колоссальное, в отдельных случаях до 60%, сокращение ФЦП и разговоры о необходимости преференций для регионального бизнеса.
«Мы заинтересованы в привлечении китайских инвестиций, но условия для этого пока не созданы, на китайской стороне они пока более благоприятные, - констатировал полпред. – Нам необходимо сформировать контактную зону на границе двух государств, а вновь создаваемые предприятия для реализации проектов должны иметь определенные компенсации, льготы и преференции со стороны государства».
На сегодняшний день объем китайских инвестиций в региональные проекты ДФО составил всего 45,2 млн рублей – это лишь 0,6% от тех денег, что КНР вложила в Россию. Да и структура товарооборота, кардинально поменявшаяся за последние годы, свидетельствует о том, что Россия из индустриального экспортера окончательно превратилась в сырьевого. Все эти тревожные факты и выводы, прозвучавшие на заседании рабочей группы, по словам Виктора Ишаева будут направлены в администрацию президента РФ.
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