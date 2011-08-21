В России проходит генеральная репетиция выборов

21 августа 2011 года в рамках общероссийской тренировки по использованию Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» проходит условный день голосования. В Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (Москва) развернут модельный избирательный участок, оборудованный комплексом для электронного голосования.

В ходе тренировки пройдет отработка процедур голосования на модельном избирательном участке и передачи протокола с данными об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию.

В «генеральной репетиции» декабрьских выборов примут участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, политических партий, структур гражданского общества и зарубежные гости.

В 11 часов, перед открытием участка, состоялось выступление Председателя ЦИК России Владимира Чурова. Тренировочное голосование началось в 12 часов 15 минут и завершится в 14 часов, сообщает пресс-служба ЦИК России.