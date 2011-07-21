Выборы-2011: Каждый четвертый россиянин пока не планирует идти голосовать

Прогноз: В Думу снова проходят четыре партии. «Единая Россия» сохраняет абсолютное большинство, но не получает конституционного. Шансы «Справедливой России» сохранить парламентскую фракцию падают, а «Правого дела» - растут.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет новейший прогноз результатов парламентских выборов. Прогнозная методика ВЦИОМ основана на результатах всероссийских опросов и включает экспертную компоненту. Итоговый прогноз строится на пересечении двух факторов: прогнозирование явки и прогнозирование голосования. Полученный результат корректируется с учетом мнения экспертов.

Сегодня 69% россиян декларируют готовность принять участие в парламентских выборах в декабре 2011 года. Каждый четвертый респондент пока не планирует голосовать (25%).

Размышляя над тем, за какие партии они не будут голосовать на парламентских выборах, россияне, как правило, указывают «Яблоко» (36%), ЛДПР (34%), КПРФ (33%). Менее категоричны респонденты в отношении «Правого дела» (20%), «Патриотов России» (17%). Реже всего в список «антилидеров» попадают партии «Единая Россия» (15%) и «Справедливая Россия» (14%).

По мнению россиян, семипроцентный барьер на предстоящих выборах с большой долей вероятности преодолеют четыре партии: «Единая Россия» (в этом уверены 80%), КПРФ (47%), ЛДПР (40%), «Справедливая Россия» (29%). Меньше шансов - у «Патриотов России», «Правого дела» (по 6%), «Яблока» (5%).

Явка на выборы, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, составила бы 54%. В парламенте после выборов будут представлены четыре партии: Единая Россия (59,9%), КПРФ (13,4%), «Справедливая Россия» и ЛДПР (по 9,3%).

Результат «Единой России» составил бы в этом случае 58,3% от общего числа принявших участие в голосовании, «Справедливой России» - 7,3% (мартовский прогноз 2011 г. показывал 9,8%), КПРФ - 14,7% (в ноябре 2010 г. ожидалось 11,9%), ЛДПР - 9,8% (в ноябре - 6,9%).

Итоговое распределение голосов (с перераспределением голосов партий, которые не прошли 7% барьер, в пользу победителей ) выглядит так: «Единая Россия» (64,7%), КПРФ (16,3%), ЛДПР (10,9%), «Справедливая Россия» (8,1%).

Итак, согласно прогнозу ВЦИОМ, итоговое распределение мест в Госдуме 6-го созыва будет выглядеть следующим образом. «Единая Россия» получит 291 мандат (то есть меньше, чем сейчас - 315). Увеличат свое присутствие КПРФ (73 места против 57 - сейчас) и ЛДПР (49 мест, сейчас - 40). Незначительно изменится положение «Справедливой России» 37 мандатов (сейчас - 38).



Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 18-19 июня 2011 г. Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Экспертный опрос проведен 1-10 июля 2011 г. Опрошено 13 экспертов-политологов и социологов.