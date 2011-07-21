«Порядочные» управленцы добивают Россию

Владимир Путин стал автором очередного короткого анекдота про российскую политику. На встрече с рабочими ММК он заявил, что порядочность – главное качество российских политиков и менеджеров.

Если цитировать дословно, фраза звучала так: «Без порядочности нельзя быть не только президентом, нельзя и область возглавлять, край, нельзя руководить крупным предприятием». Непорядочного человека, который не умеет держать свое слово, «близко нельзя подпускать к руководству любым коллективом, а тем более страной», подчеркнул премьер-министр.

Поскольку выстроенная в России вертикаль власти подразумевает тотальный контроль за всеми назначениями в правительстве и прочих властных структурах, то занявшие эти места люди априори являются порядочными – ведь их кандидатуры согласованы на самом верху.

Словарь Ожегова определяет порядочность как честность, неспособность к низким, аморальным, антиобщественным поступкам. Википедия утверждает, что «порядочный человек всегда держит свои обещания и не наносит умышленного вреда окружающим».

Посмотрим, кто же из российских политиков и менеджеров отвечает этому определению. Возьмем, к примеру, министра транспорта РФ Игоря Левитина. С момента, когда этот порядочный человек занял свое кресло в марте 2004 года, в России произошли две крупные железнодорожные катастрофы («Невский экспресс», 13 августа 2007 года и 27 ноября 2009), больше десятка авиакатастроф, сотни авиапроисшествий и аварий на морских и речных путях, а также прочие напасти вроде прошлогоднего коллапса в переполненных аэропортах или качающегося моста в Волгограде. Возглавляя десятки правительственных комиссий по расследованию подобных трагедий, Левитин так и не смог предложить работающего механизма, позволяющего государству контролировать процессы перевозки людей.

Нет положительной динамики и в автотранспорте – Россия остается страной с одним из самых высоких в мире уровней смертности на дорогах. Каждый год в ДТП погибают 30-35 тысяч россиян, еще свыше 200 тысяч становятся инвалидами. Но кроме строительства за бюджетные деньги платных дорог или установки бессмысленных металлодетектров никаких разумных технологий для решения проблемы безопасности министерство транспорта так и не предложило.

В сентябре 2009 года министр транспорта Македонии Миле Янакиевский подал в отставку из-за гибели 15-ти человек в результате крушения прогулочного судна. Министр транспорта Египта Мухаммед Мансур подал в отставку через два дня после столкновения двух поездов на юге страны. Министр транспорта Венгрии Пал Сабо и исполнительный директор Венгерских железных дорог Иштван Хайнцингер подали в отставку в связи со столкновением поездов, причем в той аварии погибли лишь четыре человека. Таких примеров – сотни, но все они касаются других стран, не России. Ведь добровольная отставка — это признак высокой политической культуры, а в России принято совсем другое — цепляться за руководящее кресло любой ценой.

Вот еще порядочный министр – Рашид Нургалиев. Нет такого кошмарного преступления, которого не совершили бы его подчиненные, причем количество этих преступлений из года в год только растет. Но ведь врос человек в свое кресло намертво.

Не отстает от коллег и генеральный прокурор Юрий Чайка, подчиненные которого оказались замешаны в глобальную коррупционную схему, связанную с «крышеванием» нелегальных игорных заведений. При этом даже родной сын генпрокурора Артем Чайка оказался испачкан порочащими связями с игорными воротилами. Но разве в России это повод для отставки?

Таких порядочных руководителей в стране полно не только на самом верху социальной лестницы, но и несколькими ступенями ниже. К примеру, в подмосковном городе Железнодорожный нет ни одного роддома и ни одного кинотеатра. Зато у мэра Евгения Жиркова есть автомобиль за восемь миллионов бюджетных рублей. И что, после обнародования данной информации этот порядочный человек покинул кресло мэра или продал автомобиль? Ага, ждите.

Отсутствие какой-либо ответственности за некомпетентные решения, а также за прямое воровство и коррупцию развратило не только органы государственного управления, но и частный бизнес. И власть всеми силами поддерживает эту тенденцию. Вот характерный пример — проект расходов из госбюджета на 2012 год. В нем предусмотрены следующие расходы: на здравоохранение – 498 млрд руб., на образование – 560 млрд руб., на науку – 255 млрд руб., на культуру – 81 млрд руб. При этом на санацию «Банка Москвы», управляющий персонал которого ранее профукал $13 млрд выделили 295 млрд руб. То есть государство выдаст $10 млрд (больше, чем на всю науку) частному банку на погашение убытков в ходе деятельности некомпетентных или коррумпированных банкиров. Воруйте дальше, господа банкиры, вы же порядочные, а бюджет все покроет.

Да что банкиры – даже отпетые мошенники у нас в стране не несут никакой ответственности. На днях из колонии общего режима ИК №3, что в поселке Зеленый Рассказовского района Тамбовской области, был освобожден Николай Карасев. Это один из руководителей известнейшей пирамиды нового времени под названием «Социальная инициатива». Меньше года назад он был приговорен к 11 годам лишения свободы по ст. 159 (мошенничество) и ст. 174 (легализация денежных средств, добытых преступным путем). Еще два крупных деятеля «Социальной инициативы», Замков и Гуляев, первоначально осужденные на длительные сроки за мошенничество, растрату, дачу взятки, оправданы по всем статьям УК с формулировкой «за отсутствием состава преступления». Ранее этот же суд освободил «целителя» Григория Грабового, осужденного в 2007-м к 11 годам лишения свободы, причем тоже по ст. 159 ч. 4. «мошенничество». Так что тысячи людей, обманутых и одураченных профессиональными жуликами, не должны удивляться, если увидят этих порядочных людей при новых перспективных должностях.

А все потому, что такова российская традиция. Украл, пропил, попался? Получи карьерный рост и бюджетную поддержку. Ведь порядочность – главное качество российских политиков и менеджеров.

Евгений Зубарев, Rosbalt.ru.