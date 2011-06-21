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Кремль ускорит распродажу народного достояния
Власти хотят ускорить темпы приватизации находящихся в госсобственности компаний: график распродажи государственного имущества может быть скорректирован начиная со следующего года. Правительство действительно может ускорить этот процесс: для бюджета дополнительные средства лишними не будут – особенно накануне и после выборного цикла.
Однако спешка может привести к тому, что под шумок государственная собственность уйдет ограниченному кругу лиц за сущие копейки.
«Подстегнуть» приватизацию захотели в Кремле: помощник главы государства Аркадий ДВОРКОВИЧ заявил, что администрация президента рекомендовала правительству пересмотреть график продажи долей в госкомпаниях. «По некоторым компаниям можно и нужно делать быстрее... И быстрее, и больше», - сказал Дворкович.
Действительно, темп приватизации сильно отстает от намеченного властями. Так, по итогам 2010 года было приватизировано лишь 10% от запланированного к продаже государственного имущества. При этом, как отмечает газета «Московские новости», по финансовым показателям план оказался перевыполнен более чем на 25%. В итоге в бюджет поступило 22 млрд рублей, причем львиная доля из этих денег пришлась на продажу пакетов акций всего трех компаний: «Росгосстраха» (8,7 млрд рублей), «Мосметростроя» (7,6 млрд рублей) и «Научно-исследовательского тракторного института НАТИ» (1,3 млрд рублей). Сотни же других предприятий не заинтересовали инвесторов и просто перешли в план приватизации-2011. Так, например, на довольно успешный «Агропромышленный комплекс Курской АЭС», выставленный на торги по цене 150 млн рублей, не было подано ни одной заявки. Что уж говорить об убыточных предприятиях, годами существовавших только за счет бюджета?
Ускорение приватизации если и произойдет, то только в следующем году. Причем власти заинтересованы прежде всего в продаже акций наиболее крупных и прибыльных компаний: на «мелочевке» денег для латания бюджетных дыр не заработать. Господин Дворкович отметил, что запланированные на этот год аукционы по продаже госпакетов в крупных компаниях будут идти по плану. Это акции «Совкомфлота», а также двух структур РЖД – «Первой грузовой компании» и «Трансконтейнера». Про то, как могут «распилить» рельсы, «СП» уже писала ранее. Так что же власти хотят продать побыстрее, и к чему спешка?
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