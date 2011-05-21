Джордж Фридман: Китай и Россия будут раздроблены

Джордж Фридман, глава стратегической консалтинговой компании Stratfor Inc., выпустил книгу "Будущие 100 лет", в которой сообщил, что в 21 столетии США останутся единственной сверхдержавой на планете, а Российскую Федерацию ждёт развал на несколько частей.

Крах США откладывается?! Ведь в плане экономики к маю 2011 года Штаты полный банкрот, об этом уже в открытую говорят даже в новостных выпусках по ТВ. Доллар падает, госдолг просто запредельный, экономика в застое, никаких реальных планов по выходу из ситуации Б. Обама не заявил, всё его «планы» - это косметические операции над «трупом». В реальности США ведут политику затягивания времени, устраивая провокации в разных концах планеты типа обстрела американским вертолётом на пакистанской территории пакистанских военных, двое из которых были убиты. В ответ пакистанцы ответили огнём из стрелкового оружия, подняли вертолеты, но американцы уже ушли.

Д. Фридман в своём геополитическом труде считает, что в этом веке будет преобладать неприкрытая "реалистичная политика". США, которые завоевали геополитическое господство в 20 столетии, сохранят его и в 21 столетии. Он сообщил Bloomberg, что США не на грани падения, а "только начинают свое восхождение".

По его мнению, уже в 2011 году угроза «исламского терроризма» резко снизится, они будут расколоты и будут заняты конфликтами между собой, им будет не до идеи «халифата».

Следующим падёт Китай – ему грозит распад в связи с экономическим спадом и последующим за ним социально-политическим кризисом. А затем последует гражданская война между провинциями. Что укладывается в теорию цикличности развития Китайской цивилизации: становление – расцвет – кризис, развал, хаос. Если ряд аналитиков правы, и мир ждёт «вторая волна» мирового кризиса, Китай ждут большие проблемы. А внутренние регионы, которые англо-саксонские спецслужбы, при помощи исламских радикалов, могут взорвать, есть – Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район.

Россия, по мнению Фридмана, продержится дольше Китая и даже сможет к 2015 году восстановить новую «империю», включив ряд бывших территорий Советского Союза в свой состав. Но вскоре проиграет новую «холодную войну», скажутся слабости постсоветского периода. В итоге новая русская «империя» распадется, как СССР в 1991 году, и это будет последняя возможность стать великой державой, больше ей стать не позволят ряд базовых начал – демография, отсутствие Идеи.

После развала Китая и России на планете останется единственная сверхдержава – США. Европе будет не до доминирования в мире – там также будет царить «хаос», Европейский Союз развалится. Он уже «трещит по швам», решить «греческую проблему» не могут, попытки её «помочь» с помощью либеральных методов - урезав госрасходы - только ухудшили положение в стране: безработица выросла до 15%, доходы бюджета упали на 9%, деловая активность и внутренний рынок в кризисе. Приближаются к Греции и другие страны «Старого Света» - Португалия, Ирландия, Испания, Италия. Германия и немцы не могут всех вытащить из «болота» внутренних проблем, долгов, пришло время платить за некогда роскошную жизнь. Плюс наплыв мигрантов, ссоры стран из-за мигрантов, некоторые уже объявили о необходимости ввода визового режима. Фридман предсказывает и новые войны в будущей Европе – война Германии с Польшей, Берлин захочет вернуть отторгнутые от него территории в 1945 году в пользу Польши. Кроме того, он предсказывает войну Германии и с Англией.

Ждёт США и «второй Пёрл-Харбор» - к 2050 году в Японии проснётся самурайский дух и она нанесёт удар по космическим командным пунктам Америки на орбите, это будет война в стиле «звёздных войн». Но США, по мнению автора, восстановятся и благодаря своей мощной экономике одержат над Японией верх. После этого США будут тотально господствовать на планете и завершат построение «Нового Мирового Порядка» по-американски.

Судя по этой работе, а такие идеи в США просто так не оглашают, в «мировом закулисье» идёт определённое столкновение по поводу Будущности человечества. Одна группа хочет сохранить США как Центральный командный пункт человечества и расширить его власть, использовав мировой кризис для упрочения положения США, возможно, объединив с США, Канаду и Мексику. Другая группа «стоит» за «многополярную модель» - США должны быть развалены, как СССР в 1991 году, или, по крайней мере, потерять большинство своих позиций, впав в масштабный социально-политический кризис, вернувшись на позиции «изоляционизма». Новыми центрами силы должны стать державы БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. Кроме того, сохранит своё положение Европейский Союз, усилят своё положение региональные державы – Турция, Иран, будет создан «Арабский халифат-2» из монархий Аравийского полуострова и Африканский союз. Идея «многополярности» будущего мира и заката доминирования США в мире озвучена и докладе Национального совета по разведке (NIC) США "Мировые тенденции 2025: Трансформация мира" (Global Trends 2025: A World Transformed), пишет "Военное обозрение".



