Госдума приняла в третьем чтении законопроект, отменяющий зимнее время

20 мая Госдума РФ приняла в третьем чтении правительственный законопроект, отменяющий переход с летнего времени на зимнее и наоборот. Документ был внесен в Госдуму в начале марта.

В ночь на 27 марта россияне в последний раз перевели стрелки часов на час вперед и перешли на летнее время, введенное в СССР в 1981 году, сообщает Радио "Маяк".