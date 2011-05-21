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Иностранцы нашли мазохиста в Кремле
Как называется человек, который ясным днем приглашает к себе почти тысячу человек, размещает их в большом зале, потом сам взбирается на сцену, чтобы на глазах у всех в некотором смысле "лишить себя жизни"? Это мазохист, человек, испытывающий удовольствие от причинения боли самому себе или со стороны других, пишет Кристиан Нееф в комментарии к большой пресс-конференции президента России Дмитрия Медведева на сайте журнала Der Spiegel.
Именно это совершил в среду президент России Дмитрий Медведев, пишет автор статьи, полагая, что 18 мая 2011 года впоследствии будет считаться датой его политического самоубийства.
"В масштабах политики в среду произошло немыслимое. Большая страна в течение нескольких месяцев живет в волнении, когда же ей, наконец, откроют, кто станет кандидатом на президентских выборах 2012 года: нынешний президент Дмитрий Медведев или премьер Владимир Путин, сделавший в 2008 году Медведева своим преемником, поскольку сам не имел права баллотироваться на третий срок". И вот президент внезапно собирает первую за три года пресс-конференцию - и фактически не произносит на ней ровным счетом ничего, говорится в статье.
Два часа 20 минут президент разглагольствует о ценах на бензин, стоимости парковки в Москве, техосмотре автомобилей и о том, что ветеранам ВОВ (через 66 лет после ее окончания!) нужно предоставить собственное жилье.
Предстоящие выборы? Нет, на эту тему, как он считает, говорить пока рано. Политика, по его словам, подчиняется "определенным технологиям", и это "не только и не просто шоу". Правительство? Слаженно работающий механизм, который нельзя нарушать. Ни слова о том, что он как президент намеревается отправить в отставку министра внутренних дел или министра по чрезвычайным ситуациям, которые давно дискредитировали себя внутри страны. И ни одного, как замечает автор, сердитого замечания в адрес самого главы правительства Путина.
"Ни слова о том, что Путин со своей стороны уже начал предвыборную кампанию, инициировав создание "народного фронта", к которому должны присоединиться все партии. И что, как полагает автор, является не чем иным, как попыткой исключить последнюю политическую конкуренцию.
"Ни одной оригинальной мысли не произнес Медведев, не внес ни одной политической инициативы. (...) Мы увидели беспомощного человека, не способного разлучиться со своим наставником. Того, кто более двух часов судорожно пытался демонстрировать свою лояльность Путину", - говорится в комментарии.
Как стали бы, возможно, уверять кремлевские политтехнологи, это было не "самоубийство", а ловкая выжидательная позиция, продолжает автор. "Скажи сейчас Путин, что в марте заступает он, то президент сразу же станет "хромой уткой". Сделай это, наоборот, Медведев, то путинская правящая партия развалится, как карточный домик, поскольку ее члены лишатся перспективы - а они составляют наибольшую часть российской бюрократии", - говорится в статье.
Однако именно это свидетельствует о том, насколько больна политическая система в России, пишет далее автор. 20 лет спустя после распада Советского Союза здесь все еще нет демократических выборов.
Пресс-конференция в Сколково еще раз ярко высветила нынешнее состояние России - хотя организаторы, как отмечает автор, к этому вовсе не стремились.
Выступление Медведева было бессмысленной тратой времени. Скверно то, пишет Кристиан Нееф, что большинство российских журналистов в этом соучаствуют. Вместо того, чтобы задавать критические вопросы и подводить к ясным ответам, они беспрестанно благодарили Медведева за возможность этой встречи с ним, восхищались его моложавым видом или превозносили его за поддержку лидера Чечни Рамзана Кадырова. Было ужасающе много подхалимства, пишет Нееф.
В заключение автор статьи делает вывод, что Дмитрий Медведев - в свое время поспешно прославляемый как либеральный новатор - в среду публично отдал свою власть. "И даже если он останется главой Кремля и после 2012 года - что вовсе не исключается - он останется президентом милостью Путина", со ссылкой на Der Spiegel пишет Inopressa.Ru.
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