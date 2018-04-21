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Ядерный полигон в нескольких сотнях километров от Владивостока закрывается
Ким Чен Ын объявил об остановке ядерных испытаний
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна останавливает проведение ядерных и ракетных испытаний. Заявления звучат на фоне готовящейся встречи северокорейского лидера с Дональдом Трампом, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, пишет РБК, что КНДР замораживает ракетные и ядерные испытания, а также закрывает ядерный полигон на севере республики. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что Пхеньян прекратит ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет с 21 апреля. Кроме того, КНДР закроет ядерный испытательный полигон на севере «чтобы подтвердить свое обещание остановить испытания». Решение о прекращении испытаний и закрытии полигона было принято на пленарном заседании центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи.
Президент США Дональд Трамп уже приветствовал решение КНДР остановить ядерные испытания. Он назвал это «очень хорошей новостью для Северной Кореи и всего мира», а также «большим прогрессом». «Ждем нашего саммита», — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Заявления звучат на фоне недавней поездки в КНДР главы ЦРУ Майка Помпео, выдвинутого Трампом на пост нового госсекретаря США. «Встреча прошла очень гладко, сложились хорошие отношения. Сейчас прорабатываются детали саммита», — подтвердил позднее состоявшийся визит Трамп на своей странице в Twitter. Ядерное разоружение КНДР станет «хорошей штукой» не только для всего мира, но и для самого Пхеньяна, добавил тогда Трамп.
Одной из первых о тайном визите Помпео в Пхеньян сообщила The Washington Post. Издание писало, что Помпео должен был заложить основы для прямых переговоров между лидерами США и КНДР о ядерном разоружении Северной Кореи.
18 апреля Трамп заявил, что США ведут прямые переговоры с Северной Кореей на «чрезвычайно высоком уровне». Днем позже американский лидер, выступая на пресс-конференции после встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ во Флориде, заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном станет «успехом мирового масштаба». «А если я решу, что она не будет успешной, то ее и не будет», — отметил президент США. Трамп тогда же заявил, что сейчас позиции Америки в вопросах отношений с КНДР «сильны как никогда».
Встреча Трампа с Ким Чен Ыном может состояться в мая – начале июня. В следующую пятницу у северокорейского лидера запланирована встреча с президентом Южной Кореи Мун Джеином.
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