Приморские "фронтовики" стали "дорожниками"

Региональный штаб Общероссийского народного фронта в Приморском крае сообщил, что он «продолжает держать на контроле вопросы ремонта дорог в регионе». Напомним, что проблема ремонта и содержания дорожного полотна стала одной из наиболее обсуждаемых тем в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая прошла 14 апреля, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Так, как отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика», председатель регионального отделения организации «Деловая Россия» Алексей ТИМЧЕНКО, проблемы содержания и ремонта автодорог находятся на постоянном контроле регионального штаба и экспертов ОНФ.

Как сообщили в региональном штабе ОНФ, основные выявленные в Приморье проблемы - отсутствие системного подхода к организации безопасности дорожного движения вблизи школ, где нет положенных знаков и разметки. На дорогах же главная проблема - ямы, что говорит о низком контроле качества дорожных работ в регионе. Отдельные участки дорог находятся в неудовлетворительном состоянии продолжительное время.

«Мы понимаем, что практически нереально навести порядок сразу и везде. Однако сам факт вмешательства ОНФ зачастую уже играет роль «катализатора дорожного ремонта», - подчеркнул Тимченко.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.