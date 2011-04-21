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"Россия, вперед!" рванет во главе с почетным гражданином Владивостока

21 Апреля 2011, 17:45 | Дальний Восток

Министерство юстиции зарегистрировало общероссийское движение "Россия, вперед!". Председателем этой организации стал глава высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов, сообщается на партийном сайте. В руководство движения вошли ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров и президент РСПП Александр Шохин.

Как отмечается в сообщении, документы на регистрацию были сданы 14 марта, а 15 апреля Минюст дал положительное заключение. На рассмотрение заявки, согласно закону "Об общественных объединениях" министерству юстиции отводится 30 календарных дней.

Движение с названием "Россия, вперед!" пыталась также зарегистрировать группа деятелей во главе с депутатом Госдумы от "Справедливой России" Геннадием Гудковым. В январе Минюст отказал им в регистрации.

Гудков заявил "Интерфаксу", что считает абсурдным регистрацию единоросовской "России, вперед!". "Я не могу назвать это иначе, как театром абсолютного политического абсурда", - сказал он "Интерфаксу".

Оба движения выступают за необходимость модернизации. Название совпадает с заголовком опубликованной в 2009 году статьи президента Дмитрия Медведева, в которой он изложил свои взгляды на развитие России, пишет Лента.Ru.

Автор: "Лента.Ru"
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