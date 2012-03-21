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В 2012 году сменится четверть российских губернаторов
21 Марта 2012, 13:29 | Дальний Восток
21 марта, ZRPRESS. Международное агентство «Стэндарт энд Пурз» прогнозирует, что в этом году произойдет смена четверти всех российских губернаторов.
Позиции ряда глав регионов уже не столь прочны в связи с ослаблением поддержки «Единой России», говорится в аналитическом отчете. Также отмечается, что в этом году истекает срок полномочий многих губернаторов, сообщает«Эхо Москвы». Впрочем, грядущие отставки не скажутся на кредитоспособности российских регионов, подчеркивает рейтинговое агентство.
«Золотой Рог».
Автор: "Эхо Москвы"
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