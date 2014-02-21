Дальний Восток будут развивать ОАО и АНО

Правительство РФ одобрило предложения Минвостокразвития об основных принципах создания и управления территориями опережающего развития на Дальнем Востоке.

По итогам совещания, которое состоялось 5 февраля в Правительстве РФ, одобрены предложения Минвостокразвития России об основных принципах создания территорий опережающего развития на Дальнем Востоке. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев дал ряд поручений Министерствам и иным федеральным органам исполнительной власти по формированию сети таких территорий, собщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Минвостокразвития, Минэкономразвития и Минфину России поручено разработать проект федерального закона, предусматривающего регулирование вопросов создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке.

Признано также необходимым создать единую систему институтов развития Дальнего Востока, включающей:

- ОАО «Дальний Восток», участвующее в создании и управлении территориями опережающего социально-экономического развития;

- АНО «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Дальнего Востока», осуществляющую деятельность по инвестиционному и внешнеэкономическому продвижению Дальневосточного федерального округа;

- АНО «Агентство по развитию человеческого капитала», организующую обеспечение инвесторов необходимыми кадрами, в том числе за счёт обучения и привлечения новых жителей;

- ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», участвующее в финансировании инфраструктуры и проектов резидентов территорий опережающего социально-экономического развития.

Кроме того, Дмитрий Медведев поручил обеспечить завершение согласительных процедур по проектам нормативных правовых актов, предусматривающих наделение Минвостокразвития России дополнительными полномочиями с целью практической реализации приоритетных направлений развития макрорегиона.

ZRPRESS.RU, Владивосток.