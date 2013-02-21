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На Дальнем Востоке еще один остров соединят с материком грандиозным мостом. Или тоннелем
В 2013 году станет известно – тоннель или мостовой переход соединит Сахалин с материком, сообщили «ЗР» в пресс-службе Минвостокразвития – полпредства.
Об этом заявил на пресс-конференции Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев.
"Паромная переправа себя изживает, обязательно должно появиться железнодорожное сообщение. Думаю, что в этом году станет ясно, что будем строить – тоннель или переход. При этом там должно быть и железнодорожное, и автомобильное сообщение", — сказал Министр.
Стоимость строительства моста с материка на остров Сахалин, согласно перечню инфраструктурных проектов, планируемых к реализации на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, ориентировочно оценивается в 400 миллиардов рублей.
В.Ишаев отметил, что успешным примером реализации подобного проекта может служить совмещенный (железнодорожный и автомобильный) мост в районе Хабаровска. Его мостовая часть составляет 2,6 тысячи метров, эстакадная часть — 4 тысячи метров, подъездные пути — 13,6 километра.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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пресс18:05, 26.02.2013#
Первый план, включающий строительство дамбы между Сахалином и материком - со шлюзами для прохода судов и устройством большого порта на мысе Лазарева, - разработал штурман дальнего плавания Н. М. Осташевский в 1915 году. В 1950 году началось строительство тоннеля с м. Лазарева на м Погиби, 1953г после смерти Сталина работы прекратили. Ещё один проект был подготовлен в 2001 году. Его инициатор, министр путей сообщения Николай Аксененко, даже заявлял, что в октябре(2001г) могут начаться работы. Несколько лет назад президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин заявлял, что в период с 2011 по 2013 годы начнётся строительство моста с материка на Сахалин. Сейчас Ишаев что то говорит, причем стоимость увеличивается с геометрической прогрессией. Так что ещё подождем.
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