На Дальнем Востоке еще один остров соединят с материком грандиозным мостом. Или тоннелем

В 2013 году станет известно – тоннель или мостовой переход соединит Сахалин с материком, сообщили «ЗР» в пресс-службе Минвостокразвития – полпредства.

Об этом заявил на пресс-конференции Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев.

"Паромная переправа себя изживает, обязательно должно появиться железнодорожное сообщение. Думаю, что в этом году станет ясно, что будем строить – тоннель или переход. При этом там должно быть и железнодорожное, и автомобильное сообщение", — сказал Министр.

Стоимость строительства моста с материка на остров Сахалин, согласно перечню инфраструктурных проектов, планируемых к реализации на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, ориентировочно оценивается в 400 миллиардов рублей.

В.Ишаев отметил, что успешным примером реализации подобного проекта может служить совмещенный (железнодорожный и автомобильный) мост в районе Хабаровска. Его мостовая часть составляет 2,6 тысячи метров, эстакадная часть — 4 тысячи метров, подъездные пути — 13,6 километра.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.