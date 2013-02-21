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На Дальнем Востоке еще один остров соединят с материком грандиозным мостом. Или тоннелем

21 Февраля 2013, 14:37 | Дальний Восток

В 2013 году станет известно – тоннель или мостовой переход соединит Сахалин с материком, сообщили «ЗР» в пресс-службе Минвостокразвития – полпредства.

Об этом заявил на пресс-конференции Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев.

"Паромная переправа себя изживает, обязательно должно появиться железнодорожное сообщение. Думаю, что в этом году станет ясно, что будем строить – тоннель или переход. При этом там должно быть и железнодорожное, и автомобильное сообщение", — сказал Министр.

Стоимость строительства моста с материка на остров Сахалин, согласно перечню инфраструктурных проектов, планируемых к реализации на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, ориентировочно оценивается в 400 миллиардов рублей.

В.Ишаев отметил, что успешным примером реализации подобного проекта может служить совмещенный (железнодорожный и автомобильный) мост в районе Хабаровска. Его мостовая часть составляет 2,6 тысячи метров, эстакадная часть — 4 тысячи метров, подъездные пути — 13,6 километра.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в ДФО
Теги: мосты  строительство  проекты  Сахалин  инфраструктура  минвостокразвития 



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Комментарии

  • Псевдоним18:05, 21.02.2013#

    лучше плотину там построить что бы она перекрыла холодное течение с Охотского моря, из-за которого во Владивостоке холодно зимой. и к нам тогда будет поступать течение Куросио, которые согревает Японию

  • Псевдоним18:25, 21.02.2013#

    А с ним и вся радиация с Фокусимы)))

  • Псевдоним18:10, 22.02.2013#

    У меня тоже первая мысль-насыпать перешеек!Былобы круто. На побережье тепло стало бы и на Сахалине и Терней с Ольгой стали бы курортами. Мечты , мечты. . .

  • Псевдоним10:27, 26.02.2013#

    курортами. . на долго ли?! через год все засрут! РОССИЯ!

  • ЖЖЖЖЖ11:28, 28.02.2013#

    К большому сожалению, это не даст никакого отепляющего эффекта. Океанологи просчитывали еще во времена А. М. Баталина.

  • Питон18:28, 21.02.2013#

    Ну да, а то как-то не справедливо - в Приморье бросили бабок на распил, а хабаровские пацаны чем хуже?

  • Псевдоним19:01, 21.02.2013#

    Еще одна кормушка власти начнется

  • Псевдо0019:06, 21.02.2013#

    Ну да, не решили еще с чего отпилить побольше с моста или тоннеля, с чего дольше бабла в карманах осядет

  • поЦоны с раЁна08:55, 26.02.2013#

    тогда пусть строят космический лифт, чё уж там. . .

  • Псевдоним00717:48, 22.02.2013#

    Денег на весь мост не хватит, разворуют в самом начале!

  • хх09:45, 23.02.2013#

    Замечательное развитие инфраструктуры!ДВ становится настоящим форпостом России.

  • Псевдоним10:26, 26.02.2013#

    да да да. . знаем знаем. . . татарский пролив. . . сколько лет уже идет только что и разговор об этих мостах и тоннелях. . . когда там, если я не ошибаюсь, начнут лет так через 5?!

  • пресс18:05, 26.02.2013#

    Первый план, включающий строительство дамбы между Сахалином и материком - со шлюзами для прохода судов и устройством большого порта на мысе Лазарева, - разработал штурман дальнего плавания Н. М. Осташевский в 1915 году. В 1950 году началось строительство тоннеля с м. Лазарева на м Погиби, 1953г после смерти Сталина работы прекратили. Ещё один проект был подготовлен в 2001 году. Его инициатор, министр путей сообщения Николай Аксененко, даже заявлял, что в октябре(2001г) могут начаться работы. Несколько лет назад президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин заявлял, что в период с 2011 по 2013 годы начнётся строительство моста с материка на Сахалин. Сейчас Ишаев что то говорит, причем стоимость увеличивается с геометрической прогрессией. Так что ещё подождем.

  • голодный13:54, 26.02.2013#

    Телепорт пусть делают.

  • Читающий12:38, 27.02.2013#

    " ориентировочно оценивается в 400 миллиардов рублей. " Интересно, если деньги не пилить, смогли бы наши учёные постоить летающую тарелку, чтоб раз и навсегда уже закрыть вопрос с дорогами.

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