С три короба: что успели наобещать кандидаты в президенты

В ходе предвыборной кампании кандидаты в президенты направо и налево раздают обещания, которые зачастую оказываются популистскими и практически нереализуемыми.

«Лента.ру», которая уже составляла ТОП самых популистских действий Владимира ПУТИНА, решила обратиться к другим претендентам на высший государственный пост и посмотреть, что уже успели наобещать Геннадий ЗЮГАНОВ, Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, Сергей МИРОНОВ и Михаил ПРОХОРОВ. Итак, в ТОП-10 вошли следующие обещания.

10. Министерство геологии

Кандидат от «Справедливой России» Сергей Миронов намерен воссоздать упраздненное в 1991 году министерство геологии. Тема природных ресурсов ему близка - лидер справороссов окончил Ленинградский горный институт имени Г. В. Плеханова и некоторое время трудился геофизиком. Миронов собрал большую коллекцию редких минералов, которую передал в музей после отставки с поста спикера Совета Федерации…

9. Правый руль

Российских автомобилистов то и дело пугают тем, что в России запретят ввозить праворульные автомобили. Среди водителей ходят слухи, что власти вообще могут запретить ездить с правым рулем. Сергей Миронов выступает на стороне автолюбителей. Он пообещал не запрещать праворульные авто в России… У самого Миронова личного автомобиля нет вовсе. Зато на его супругу зарегистрирована AUDI A8L, но и она не праворульная.

8. Отмена законов

Самовыдвиженец Михаил Прохоров в своей программе пообещал отменить все законы и нормативные акты, противоречащие Конституции РФ. В документе не объясняется, будут ли проверены вообще все российские законы - это займет чересчур много времени. За шестнадцать лет (с 1995 по 2011 годы) КС РФ вынес 11282 определения и 315 постановлений. Количество законов в России точно оценить сложно, но очевидно, что их достаточно, чтобы занять судей на несколько лет.

7. Бесплатное жилье

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в лучших советских традициях пообещал обеспечить всех россиян «достойным жильем», причем «семьи с низкими доходами получат его бесплатно». Сроки реализации программы не оговариваются. Эксперты называют обещание утопичным - как и во времена Союза, когда каждой семье обещали по отдельной квартире к 2000 году.

6. Пересмотр законов

«В течение года мы пересмотрим все антинародные законы, навязанные стране «Единой Россией», - обещает Геннадий Зюганов. В качестве примера он приводит ФЗ-83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». Коммунисты полагают, что действие этого закона превратит бесплатное образование и здравоохранение в платное. Замысел - позволить зарабатывать бюджетным учреждениям дополнительные средства и тратить их по своему усмотрению.

5. Флаг

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского не устраивает государственный флаг России. В связи с этим он предлагает заменить бело-сине-красный триколор на черно-желто-белый («имперский»). По словам лидера ЛДПР, нынешний флаг - «это флаг Керенского и Власова». Он недоволен тем, что «Ельцин умер, а флаг остался».

4. Ё-мобиль

Михаил Прохоров взялся осуществить давнюю мечту Бориса НЕМЦОВА и пересадить депутатов на отечественные автомобили. «Не волнуйтесь, Думу обеспечим ё-мобилями, будете спокойно ездить», - заверил бизнесмен лидера КПРФ Геннадия Зюганова в ходе дебатов на «Первом канале». Владимиру Жириновскому он уже подарил сертификат на автомобиль. Правда, с учетом того, что пока еще не выпущена даже предсерийная партия автомобилей, Жириновский поменяет ослика на машину не так скоро.

3. Два в одном

Геннадию Зюганову, как оказалось, мало поста президента. По его мнению, после выборов нужно совместить посты главы государства и премьер-министра. По всей видимости, Зюганов попросту берет пример с Владимира Путина, который, занимая пост премьер-министра, частенько залезал и во внешнюю политику, вотчину президента. Сколько времени лидер КПРФ готов просидеть на двух креслах, он не уточнил.

2. Русский язык

Бизнесмен Михаил Прохоров обещает добиться официального статуса русского языка в Европейском союзе. Такой статус может получить язык, который уже является официальным в одной из стран-участниц ЕС, а другие государства против этого не возражают. Сейчас официальными в Евросоюзе считаются 23 языка. Теоретически русский язык может добавиться к ним, если жители Латвии на референдуме проголосуют за присвоение ему статуса государственного языка страны.

1. Царь

Владимир Жириновский предложил переименовать главную государственную должность в России. «Слово «президент» в переводе на русский означает «впереди сидящий». Как-то это коряво и воспринимается», - полагает Жириновский. Вместо заимствованного слова он считает правильным использовать исконно русские. «Хорошее слово - правитель. Чем он занимается? Он правит. Вот и давайте себе избирать правителя».

Отметим, что правитель у России был. Во время гражданской войны пост Верховного правителя России занимал Александр КОЛЧАК. Главами России можно считать глав Временного правительства: в 1917 году этот пост по очереди занимали Георгий ЛЬВОВ и Александр КЕРЕНСКИЙ.

Владимир ЦЫБУЛЬСКИЙ.

«Золотой Рог».