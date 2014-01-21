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Приняты решения о поддержке инвестиционных проектов на Колыме
Судьбу приоритетных инвестиционных проектов в горнодобывающей промышленности, энергетике и здравоохранении Магаданской области решал глава территории в Москве, сообщает портал администрации Магаданской области.
Глава региона Владимир Печеный подробно рассказал аппарату правительства Магаданской области об итогах командировки в столицу. 17 января он принял участие в совещании, которое провел вице-премьер Правительства Российской Федерации, полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
- Среди главных вопросов были приоритетные инвестиционные проекты развития Магаданской области, касающиеся эффективной разработки месторождений «Наталкинское» и «Павлик», - отметил Владимир Петрович. В пятницу, сразу по окончании этой встречи губернатор сообщал в Твиттере: «Приняты решения о поддержке проектов в горнодобывающей отрасли Магаданской области». Теперь руководитель территории уточнил, - Представители ЗАО «Полюс - Золото» доложили о переносе сроков введения в эксплуатацию Рудника им. Матросова на май 2015 года. Основными причинами изменения ввода ГОКа в строй назвали падение цен на золото и возможное снижение стоимости драгметалла в будущем. Грачев подчеркнул, что помимо отсрочки капитальных затрат, изменения плана развития Наталкинского проекта позволит "Полюсу Золото" изучить дополнительные возможности для оптимизации производственных расходов и внедрения новых технологический решений. Но мы с вами отлично понимаем, какими бы ни были оценки аналитиков, мировая цена на золото не будет падать до бесконечности. Сегодня наша задача – отслеживать ситуацию изнутри и держать процесс под контролем, а также определиться с мерами поддержки компании по налогам и льготам в соответствии с федеральным законом № 267-ФЗ.
Нужно будет также включить в число приоритетных проектов региона строительство линии электропередач Усть-Омчуг – Омчак. Внести этот объект в проект изменений в федеральную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», чтобы за 2015-2017 годы создать необходимую энергетическую инфраструктуру для успешного освоения Наталки и Павлика.
- От нас с вами требуется в 2014 году подготовить проектно-сметную документацию, - озадачил глава региона членов своего правительства. – Поскольку участниками совещания у Юрия Трутнева были также глава Минвостокразвития Александр Галушка, руководители министерства финансов, федерального агентства по недропользованию, вне зависимости от ситуации наши приоритетные проекты находятся в зоне внимания Правительства РФ.
На встрече с министром финансов Российской Федерации Антоном Силуановым глава территории говорил о продлении действия Особой экономической зоны в Магаданской области и возможностях использовать инструменты ОЭЗ для компаний, реализующих в регионе важные инвестиционные проекты.
Модернизированный режим Особой экономической зоны, убежден Владимир Печеный, может дать больше, чем многие иные инструменты.
Шла речь и о возвращении золотого кредита, направлении финансовых средств на строительство в Магадане родильного дома.
- Антон Германович дал поручение Веронике Игоревне Скворцовой изыскать возможности профинансировать проект, - сказал первый руководитель территории. - Наша с вами задача теперь – выработать алгоритм действий в своих взаимоотношениях с федеральными органами власти. Но прежде выполнить то, что зависит от нас самих. Разработать проектно-сметную документацию на строительство роддома, искать дополнительные источники софинансирования.
Кстати, общение в министерстве здравоохранения по строительству инфекционной больницы в Магадане подтвердило: вполне реально добиться федерального финансирования региональных проектов. Главное, чтобы мы были к этому готовы. Своевременно разрабатывалась проектно-сметная документация, продумывались варианты софинансирования, - заметил Владимир Печеный.
Во время командировки глава региона провел встречи и с руководителями российских авиакоманий. Говорил с авиаперевозками об изменении сложившейся в регионе ситуации. Предложил «Трансаэро» добавить еще один рейс по маршруту Магадан - Москва и пересмотреть ценовую политику. Выяснял возможности появления на региональном рынке авиакомпании «ЮТэйр».
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