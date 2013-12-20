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В правительстве Магаданской области предположительно будет 11 министров

20 Декабря 2013, 15:20 | Дальний Восток

Постоянная депутатская комиссия Магаданской областной Думы по региональным вопросам и местному самоуправлению под председательством Анатолия Широкова рассмотрела одиннадцать профильных вопросов.

Депутаты, в частности, одобрили Закон о поправке к Конституции РФ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации». Мотив: предлагаемые поправки к Конституции направлены на усиление единства судебной системы страны - объединение Верховного и Высшего арбитражного судов.

Субъект правотворческой инициативы – председатель Магаданской областной Думы.

Как подчеркивалось на заседании комиссии, согласно Конституции РФ поправки к главам 3-8 Конституции вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации.

Следующий проект постановления - о законодательной инициативе Магаданской областной Думы по внесению в Госдуму федерального законопроекта «О внесении изменения в статью 15 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Поправка касается установления временного ограничения на выезд из Российской Федерации в случае уклонения от военной службы граждан 18-27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву.

Субъектом выступила комиссия по региональным вопросам и местному самоуправлению по обращению губернатора.

Поддержанный депутатами проект Закона «О губернаторе Магаданской области и Правительстве Магаданской области», как пояснила начальник правового управления обладминистрации Марина Шуфер, регулирует правоотношения, связанные с правовым статусом губернатора, правительства и принципы их деятельности. Прописывается порядок отзыва губернатора и увольнения членов правительства, их социальные гарантии. Структура вступит в силу с 1 января 2014 года, сообщает РИА КОЛЫМА-ИНФОРМ.

Предполагается одиннадцать министров, состав правительства еще не до конца определен, добавила Марина Шуфер, отвечая на вопросы депутатов.

«Этот законопроект – новелла для нашего законодательства, новый способ организации исполнительной власти в нашей области, - отметил в своем комментарии СМИ председатель комиссии по региональным вопросам и местному самоуправлению, первый вице-спикер Анатолий Широков. - Сейчас задача законодательства – создать саму структуру, можно сказать, каркас. То есть определить состав правительства – министров, соответствующих органов отраслевого управления, определить их полномочия, круг обязанностей должностных лиц и так далее. После того, как этот каркас будет создан, с 1 января 2014 года эти законы вступят в силу. Тогда начнется уже кадровое наполнение каркаса. Это будет уже осуществляться губернатором. Региональный парламент станет участвовать только в определении первого заместителя председателя правительства–губернатора области. Переходный период продлится до 1 апреля. Никакого пробуксовывания исполнительной власти на территории не предвидится».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: магадан  депутаты  законопроекты 



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