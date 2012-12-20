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Нехватку призывников закроют грудью. Женской
Чтобы решить проблему нехватки солдат в российской армии, в Госдуме решили подготовить законопроект о призыве женщин на военную службу сроком в один год. Как рассказала зампред комитета по делам СНГ Татьяна МОСКАЛЬКОВА ("Справедливая Россия"), в качестве примера разработчики хотят использовать армию Израиля, где служат все вне зависимости от пола. Об этом пишут центральные СМИ.
Правда, в соответствии с законопроектом, россиянки, в отличие от израильтянок, все-таки смогут уклониться от воинского долга. Сейчас девушки тоже могут служить в вооруженных силах по собственной инициативе - в качестве гражданского персонала, а также по контракту офицерами, сержантами или солдатами.
Идея Москальковой состоит в том, чтобы по достижении 18 лет девушки также получали приглашения в военкомат, как и парни-срочники. "Когда девушка получит повестку, она самостоятельно сможет решить, идти ей в армию или нет", - пояснила депутат.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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