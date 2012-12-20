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Президент направил вектор развития в дальневосточные земли

20 Декабря 2012, 10:47 | Дальний Восток

Рассуждая в послании Федеральному Собранию РФ об экономических перспективах, президент Владимир ПУТИН заявил, что вектор развития России в XXI веке устремлен на Восток. «Сибирь и Дальний Восток - это наш колоссальный потенциал, об этом еще говорил Михаил ЛОМОНОСОВ», - напомнил президент, добавив, что этот потенциал необходимо реализовывать. «Это возможность занять достойное место в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - сказал глава государства.

Владимир Путин вспомнил, что тема развития Сибири и Дальнего Востока недавно подробно обсуждалась на Государственном Совете РФ. «Мы говорили о конкретных шагах по стимулированию экономического роста Дальнего Востока. Договорились о создании здесь привлекательных условий жизни». Президент поручил детально проработать уже предложенные конкретные меры по стимулированию экономического роста в Забайкалье и в дальневосточных регионах, в том числе, по словам Путина, «включая «налоговые каникулы» для новых проектов, так называемых «старт-апов», планы по развитию энергетики и инфраструктуры». Срок - до конца первого квартала 2013 года.

Сегодня в Приморском крае уже реализуется ряд проектов по привлечению инвестиций в регион, напоминают в пресс-службе администрации Приморского края. Один из них - Агентство по привлечению инвестиций, которое будет обладать сервисной функцией - быть проводником между властью и бизнесом. Оно будет готовить необходимые документы и помогать выбрать площадку для реализации проектов.

«Полпредство возьмет на жесткий контроль реализацию положений послания по развитию Дальнего Востока и полномочный представитель президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ. - Сегодня Дальний Восток нуждается в  опережающем инфраструктурном развитии, поэтому озвученные президентом проекты, такие как развитие Транссибирской магистрали, Байкало-Амурской магистрали, Северного морского пути, увеличение объемов строительства автомобильных дорог, жизненно важны». Виктор Ишаев считает, что органам власти регионов Дальнего Востока необходимо в ближайшие дни разработать программы по реализации положений послания президента.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Юрий Рогов
Теги: экономика  Путин  АТР  инвестиции  президент россии  Дальний Восток  агентство по привлечению инвестиций  проекты 



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