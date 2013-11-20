Переход "Сахалин – материк" даст 9,2 млн тонн грузов ежегодно

Строительство мостового перехода «Сахалин-материк» может стартовать уже в 2019 году при условии начала разработки соответствующей документации не позднее 2015 года, заявил Александр Хорошавин, губернатор Сахалинской области.

В Южно-Сахалинске прошла международная научно-практическая конференция «Создание прямого железнодорожного сообщения Япония-Россия-Евросоюз», в работе которой приняли участие представители федеральных органов власти, научных институтов, бизнес-структур, а также приглашенные гости из Японии.

В своем вступительном слове губернатор отметил, что установление надежного, круглогодичного транспортного сообщения между материком и островом Сахалин, в увязке со строительством железнодорожного сообщения с Японией является одной из важнейших государственных задач. По его словам, реализация этого проекта будет способствовать еще большей интеграции Сахалинской области в единое экономическое пространство России и Азиатско-Тихоокеанского региона, повышению конкурентоспособности островной экономики, повышению мобильности населения и качества жизни людей на островах.

- В масштабе государства этот проект обеспечит стране третий выход к Тихому океану через незамерзающие сахалинские порты. И в этом случае, перспектива создания международного железнодорожного коридора Япония - Россия - Европа открывает перед Россией возможность активно бороться за рынок трансконтинентального транзита грузов, - сказал губернатор.

По его словам, в настоящее время этот рынок занимает четверть всего экспортно-импортного баланса Евразии. При этом значительная часть грузопотока идет по морю, что занимает 30–40 дней. С организацией прямого сообщения до Японии через Россию по железной дороге время прохождения грузов в пути сократится до 10 дней. Стоимость транспортной составляющей может снизиться в три раза, сообщает официальный сайт губернатора и правительства Сахалинской области.

- Наши конкуренты за эти рынки не дремлют, поэтому если мы не начнем действовать и отстанем, то отстанем уже не на какое-то время, а навсегда, – сказал губернатор. Он отметил, что проект был представлен японской стороне в ходе презентации Сахалинской области в Токио. Там он вызвал, по словам главы региона, сдержанный интерес.

- Потому что мы много говорим об этом проекте, но пока еще очень мало сделали. Японцы хотят увидеть наши конкретные шаги в этом отношении, – отметил Александр Хорошавин.

В этом году консорциум транспортных институтов разработал проект технического задания на строительство железной дороги Селихино – Ныш с переходом через пролив Невельского, который будет презентован на конференции. До конца года проект представят Президенту РФ Владимиру Путину, по поручению которого и проводится нынешнее мероприятие.

В случае реализации проекта полностью (с мостом на Японию) транзит грузов через Сахалин к 2030 г. составит 33 млн тонн. Переход «Сахалин – материк» даст 9,2 млн тонн грузов ежегодно. По предварительной оценке на стадии строительства будет задействовано около 11 тыс. человек, а в период эксплуатации появится 5 тыс. новых рабочих мест, в том числе в Сахалинской области – около 1,5 тыс. Стоимость российской части транспортного узла пока оценивается в 450 млрд. руб.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Роман Худяков отметил, что реализация проекта даст реальный толчок развитию регионов Сибири и Дальнего Востока. Она позволит перенаправить львиную долю транспортных потоков между Европой и АТР в Россию, тем самым реализовать потенциал нашей страны как моста между Западом и Востоком, что принесет значительные экономические выгоды.

Как подчеркнул губернатор, Правительство Сахалинской области будет активно содействовать продвижению проекта на уровне федеральных органов власти, общероссийских коммерческих организации (включая ОАО «РЖД»), в международном сообществе, проведению научно-технических, проектных и экономических мероприятий.

- Только совместными усилиями мы сможем осуществить столь грандиозный замысел, который кардинальным образом изменит всю сложившуюся ранее транспортную географию и принесет весомый экономический эффект как для Сахалина, так и для Японии, всего Азиатско-Тихоокеанского региона, - заключил Александр Хорошавин.

ZRPRESS.Ru, Дальний Восток.