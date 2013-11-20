Дальневосточные энергетики поддержат развитие Магаданской области

В Магадане состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Магаданской области. Одной из центральных тем обсуждения стало инфраструктурное обеспечение экономического роста территории. В совещании приняли участие представители областной администрации во главе с губернатором, руководители предприятий крупной промышленности, а также председатель правления ОАО «РусГидро» Евгений Дод и генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Сергей Толстогузов.

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный в своем докладе отметил прямую связь между развитием промышленности региона и строительством новых линий электропередачи. На данный момент, благодаря наличию в Магаданской области двух крупных гидрогенерирующих объектов – Колымской и Усть-Среднеканской ГЭС – регион не испытывает дефицита электрической мощности. Однако «узким местом» энергосистемы остаются электросети.

Энергетики отметили готовность к форсированному развитию инфраструктуры в регионе, рассказав о реализуемых проектах сетевого строительства. По результатам обсуждения было принято решение поддержать предложения администрации Магаданской области об увеличении финансирования строительства ВЛ 220 кВ «Оротукан – Палатка – Центральная» из федерального бюджета в целях ввода линии в 2017 году. Помимо этого, было предложено обратиться к федеральным властям с просьбой о включении в проект Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года» строительства ВЛ 220 кВ «Омчак – Усть-Омчуг» и реконструкции ПС 220 кВ «Омчак».

Эти объекты необходимы для успешного развития горнорудного комплекса на Колыме, в частности, для успешного освоения Яно-Колымской золотоносной провинции. Без реализации этих проектов проблематичным представляется и строительство в области водородного завода, о чем РАО ЭС Востока, РусГидро и «Кавасаки Хэви Индастриз» договорились в июне нынешнего года. По итогам совещания было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве между администрацией Магаданской области, ОАО «РусГидро» и ОАО «Полюс Золото».

«Нам очень приятно, что в Магадане как администрация, так и крупный бизнес хорошо понимают логику нашего развития и потребность в долгосрочном планировании, - заявил Евгений Дод по итогам встречи. – Колыма является очень интересным с точки зрения промышленности регионом, и мы готовы обеспечить энергетический базис для развития производств. Тем более, что здесь мы чувствуем очень сильную поддержку со стороны региональных властей и предпринимателей».

ZRPRESS.RU, Владивосток.