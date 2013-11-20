Юрий Трутнев прибыл с рабочим визитом в Магадан

19 ноября в Магадан с рабочим визитом прибыл Полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В аэропорту поселка Сокол заместителя Председателя Правительства РФ - Полномочного представителя Президента РФ в ДФО встретили губернатор Магаданской области Владимир Печеный и главный федеральный инспектор по Магаданской области Олег Абанин.

Юрий Трутнев после прибытия отправился в ОАО «Колымский аффинажный завод». Также сегодня он посетит ООО «Магаданский морской торговый порт» и ознакомится с ходом строительства линии 35/110 кВ «Центральная – Сокол - Палатка».

Заместитель Председателя Правительства РФ - Полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Магаданской области.

В нем также примут участие Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, председатель правления ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» Евгений Дод, директор дирекции ОАО «ДВЭУК» Дмитрий Черных, генеральный директор ОАО «Полюс Золота» Герман Пихоя, директор ОАО «ЗРК Павлик» Роман Денискин, директор магаданского филиала ОАО «Полиметалл УК» Геннадий Кузьменко, генеральный директор ОАО «Рудник им.Матросова» Михаил Гусев и другие.

ZRPRESS.RU, Владивосток.