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"Транснефть" пообещала вернуть налоги в Якутию
18 ноября в здании Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ в Москве состоялась рабочая встреча Егора Борисова с руководством ОАО АК «Транснефть» - президентом компании Николаем Токаревым, первым вице-президентом Максимом Гришаниным, вице-президентами Владимиром Рушайло и Алексеем Сапсаем.
Во встрече также участвовали Постоянный представитель РС(Я) при Президенте РФ Алексей Стручков и министр финансов РС(Я) Валерий Жондоров.
Одним из главных вопросов, поднятых Егором Борисовым в рамках этого разговора, стала проблема платежей в бюджетную систему республики, поступающих от подразделений компании «Транснефть», которая за счет налоговых отчислений формирует до 4% собственных доходов консолидированного бюджета республики.
Однако, в соответствии с изменениями законодательства, с 1 января 2012 года была создана консолидированная группа налогоплательщиков (КГН) ОАО АК «Транснефть», состоящая из 37 обособленных подразделений компании, включая ООО «Востокнефтепровод» - крупного плательщика по налогу на прибыль в бюджет республики.
В результате доля налоговой базы республики по всем подразделениям налогоплательщиков, вошедших в КГН компании «Транснефть», по итогам 2013 года существенным образом снижается.
Глава «Транснефти» признал чувствительность складывающейся ситуации для республики, пообещав рассмотреть возможность увеличения объема налоговых платежей в региональный бюджет на 2014 – 2016 годы.
Для обеспечения достоверности фактических и прогнозных показателей социально-экономического положения республики, качественного планировани бюджета, систематизации и упорядочения взаимоотношений между органами государственной власти республики и компанией «Транснефть», Егор Борисов и Николай Токарев достигли договоренности о более тесном информационном обмене по финансово-экономическим показателям, сообщает сайт президента республики.
Также стороны обсудили проект Дополнительного соглашения №3 к Соглашению о сотрудничестве и совместной реализации инфраструктурных объектов для трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий Океан» на территории РС(Я) от 26 августа 2009 года. Допсоглашние предусматривает уточнение мероприятий по возведению жилых домов, строительству и реконструкции автодорог, объектов электросетевой инфраструктуры и других социальных объектов на территории Якутии.
Кроме этого, глава «Транснефти» Николай Токарев в ответ на просьбу Егора Борисова выразил готовность компании поучаствовать в строительстве бассейна на территории Алданского района.
«Такие традиционные встречи позволяют нам сверить часы, потому что сейчас завершается год, формируется республиканский бюджет. Мы свои параметры финансово-хозяйственные намечаем. Очень полезно посмотреть, как будут сопрягаться наши возможности с тем, что требуется республике в части налоговых платежей, социальной программы. У нас в рамках двустороннего Соглашения с руководством республики предусмотрено достаточно большое количество социальных объектов, которые мы должны совместно построить. Надо было посмотреть: что удалось, что пока не удалось. Наметить новые вещи, об этом сегодня тоже шла речь», - сказал Николай Токарев в своем комментарии журналистам по итогам состоявшегося мероприятия.
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