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Представители субъектов РФ обсудили вопросы долевого строительства

20 Ноября 2012, 16:33 | Дальний Восток
ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября, ZRPRESS. Представители департамента земельных отношений, государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края приняли участие в четвертом общероссийском совещании по вопросам государственного регулирования и контроля в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, которое прошло в городе Сочи.

В работе совещания приняли участие представители Министерства финансов РФ, Федеральной службы по финансовым рынкам, депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн, представители контролирующих органов в области надзора за долевым строительством со всей страны, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

В течение двух дней участники совещания обсуждали комплекс вопросов, связанных с решением проблем обманутых дольщиков и контролем за застройщиками, в частности, изменения в градостроительном, административном и уголовном законодательстве РФ, которые позволят усилить правовой механизм контрольных полномочий органов власти субъектов РФ в области долевого участия в строительстве.

Отдельной темой обсуждения программы явился вопрос о реализации перечня поручений Президента РФ Владимира Путина по защите прав участников долевого строительства.

По результатам совещания принята совместная резолюция, отмечающая необходимость развития механизма информирования граждан по вопросам долевого строительства, принятия закона о страховании участников долевого строительства, выработки единых для всех субъектов РФ критериев по защите прав граждан, участвующих в долевом строительстве, чьи права были нарушены.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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