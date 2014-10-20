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Создание ТОР может стать новым драйвером в развитии Камчатки
Депутат от Камчатки Ирина Яровая в ходе дней Камчатского края, которые прошли в Совете Федерации России, сообщила, что в настоящее время профильные комитеты Государственной Думы уже работают над проектом закона «О территориях опережающего развития».
Она отметила, что создание ТОР с использованием государственно-частного партнерства должно стать новым драйвером в развитии Камчатки.
«На Правительственном часе в Государственную Думу выступал министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, с которым обсуждался в том числе, этот проект. Я думаю, что в целом вопрос будет решаться в осеннюю сессию», сказала Яровая. Ранее в ходе заседаний в рамках Дней Камчатского края сенаторы поддержали создание на ТОР «Камчатка», которая позволит комплексно решить в регионе проблемы развития портовой инфраструктуры, рыбной и горной промышленности, туризма.
По мнению Яровой, новая динамика в поддержке северян - это очередное подтверждение особого уровня отношения государства к жителям Дальнего Востока. «Вопросы развития Дальнего Востока – это конечно же государственный приоритет. Но здесь очень важна и роль самих регионов. Очень важно, что сегодня на Камчатке есть хорошая команда, которая способна ответственно подойти к формированию бюджета, определению точек роста. Недавно прошедший на полуострове Дальневосточный инвестиционный форум показал, что у нас есть скрытые резервы, которые пока еще не востребованы. И сегодня губернатор, Правительство края и Законодательное Собрание работают над этим, мы взаимодействуем, наша позиция солидарна. Общие усилия должны быть направлены на то, чтобы Камчатка была привлекательна для инвесторов, и каждый рубль, выделенный в рамках федеральных проектов, был потрачен максимально эффективно», - сказала Яровая.
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