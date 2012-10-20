The New York Times: Путин построил «крепостную» Россию

В России идут широкомасштабные репрессии, которые не ограничились обвинительным приговором панк-группе Pussy Riot. Кремлю избавиться не удалось избавиться от шлейфа авторитаризма под видом «правовых» реформ. Президент РФначал закручивать гайки, и это только часть общей картины, в которой наблюдается также возвращение к конфронтации с США и НАТО, пишет в своей статье введущий эксперт по изучению России фонда The Heritage Foundation(перевод).

Автор публикации полагает, что Штатам пора осознать, что политика «перезагрузки» привела к серьезным последствиям для гражданского общества в России, и во внешней политике. Объединившись с Китаем, Россия поддерживает режим Ассада в Сирии и игнорирует иранский ядерный потенциал. Кремль прилагает огромные усилия к тому, чтобы сформировать зону собственного влияния и создать «полюс» в многополярном мире, который будет направлен против Вашингтона.

В то же время, как отмечает Коэн, недавние события внутри России как никогда напоминают 1920-1930 годы, когда советские власти ссылали людей в ГУЛАГ не за то, что они сделали, а за то – кто они. Например, ЧК, предшественник нынешней российской службы безопасности ФСБ – проводила аресты, опираясь на происхождение человека или наличие у него родственников за рубежом.

Основатель Союза Владимир Ленин, юрист по образованию, писал: «Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас». Многие полагают, что это достаточно удачный пример для сравнения и подражания. Однако сам Путин «эффективным менеджером» считает Сталина, добавляет Коэн.

Тем не менее, именно в этом формате три недели назад в Госдуме были приняты новые поправки в Уголовный кодекс, инициированные ФСБ. Согласно этим изменениям, понятие «государственная измена» расширилось. Теперь почти каждый гражданин, работающий с иностранной организацией или просто вступающий в контакт с иностранцем, в конечном счете, может попасть под статью. Теперь речь идет не просто о конкретном преступлении, как например передача государственной тайны. Любое поведение, которое государственные разведывательные органы, прокуроры и судьи сочтут нарушающими «конституционный порядок, суверенитет, территориальную и государственную целостность», будет считаться «изменой».

Более того, суды, которые ведут дела «изменников», теряют свою независимость, пишет Коэн. Кремль расширил «телефонное право» из советской практики – судьи могут получать указания сверху относительно решений, принимаемых в рамках рассматриваемых дел. Теперь дела оппонентов руководства страны, вроде Михаила Ходорковского, бывшего главы нефтяной компании «ЮКОС», приговоренного к длительному тюремному заключению, будут откровенно связаны с политической ситуацией в стране.

В то же время американский эксперт обращает внимание, что подобные преобразования наряду с принятием драконовских законов, ущемляющих гражданские свободы в стране, не вызвали никаких возражений у администрации Барака Обамы. Речь идет о несанкционированных протестах, о блокировке Интернет-ресурсов, статусе «иностранных агентов» для некоммерческих организаций. В этом же ряду, как считает автор публикации, стоит законопроект «по защите религиозных чувств граждан России», согласно которому богохульство может стать уголовно наказуемым. Судьи, чтобы установить рамки богохульства, должны будут консультироваться с «экспертами» близкими к Православной церкви. Таким образом, политический режим сможет регулировать цензурой оскорбительные материалы, как например руководство Ростова запретило рок оперу «Иисус Христос – суперзвезда».

Коэн полагает, что закон о богохульстве есть своего рода взятка Патриарху Кириллу, который начал расширять функции церкви в качестве идеологической опоры страны. Также этот закон символизирует отдаление России от европейской системы ценностей, которые либеральная интеллигенция отчаянно пыталась сохранить на протяжении последней четверти века. Теперь власть в руках славянофилов и «евразийцев», констатирует американский эксперт.

По его мнению, внутриполитические события в России влекут за собой серьезные геополитические последствия. Путин возвращается к политике «крепостной России», в основе которой лежат внутренние репрессии и конфронтация с внешним миром. Лишь так можно объяснить $700 млрд вливания в военный сектор. Как обамовская «перезагрузка», так и отношения с Россией в целом нуждаются в серьезном пересмотре, считает Коэн. Он полагает, что Америке необходимо укреплять собственные позиции в отношениях с Москвой, вместо того чтобы пытаться демонстрировать напускной оптимизм.

Вашингтону необходимо работать над укреплением прав личности, демократии и свободы СМИ посредством дипломатии и точечной поддержки дел, заслуживающих внимания. Сотрудничать Штатам, считает эксперт, лучше всего с теми представителями российской периферии и Европы, которых волнует рост сферы влияния России.

Коэн считает, что Штатам и их союзникам следует объединить усилия международных организаций, экспертных групп и прессы в борьбе с российскими репрессиями. И чем раньше это произойдет, тем лучше, потому что чем дальше, тем более авторитарной Россия становится, и это может снова привести негативным последствиям как для Европы, так и всего мира, пишет "Новый Регион".





