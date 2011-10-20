The Guardian: Насколько высоки мировые лидеры?

По данным нового научного исследования, опубликованного в журнале Social Science Quarterly, рост имеет значение для политических лидеров. Почти две трети участников опроса, проведенного психологами Технологического университета Техаса, отдали предпочтение высоким людям, когда их просили изобразить портрет лидера.

Авторы блога Datablog, публикуемого в The Guardian, решили сопоставить результаты исследования с физическими данными реальных лидеров.

Дэвид Кэмерон и Барак Обама, действительно, подошли под описание - рост каждого из них составляет 185 см, и на предыдущих выборах они одержали победу над менее рослыми конкурентами, Гордоном Брауном и Джоном Маккейном.

Но помимо них в мире есть гораздо менее высокие политические лидеры. Газета публикует таблицу, в которой сравнивает рост мировых лидеров настоящего и прошлого.

Так, рост премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель составляет всего 165 см. Рост президента России Дмитрия Медведева - 163 см, а лидера Ирана Махмуда Ахмадинежада - всего 157 см. "Что делать с этими данными?" - недоумевает автор статьи Эми Седхи. Перевод статьи опубликован на сайте Inopressa.ru.

